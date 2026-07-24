Brnabić je rekla da još uvek nema odgovora na pismo upućeno Marti Kos i da ga ne očekuje pre septembra jer je u Briselu sezona godišnjih odmora, ali da joj je bilo važno da skrene pažnju na to da je najveća žrtva kampanje targetiranja porodica predsednika Vučića.

''Odavno je meta napada prestao da bude samo predsednik Vučić, on kao javni funkcioner, predsednik države i najuticajnija politička ličnost, ne samo u Srbiji, nego u ovom delu Evrope, mora da trpi napade, ali zbog čega njegova majka, otac i porodica moraju da trpi napade i uvrede? Čime su oni to zaslužili, šta su oni to uradili? Kada je to postalo, i da li je postalo normalno, i da li sme da bude normalno? Ako pričamo o kampanji targetiranja, onda je najveća žrtva te kampanje porodica predsednika Aleksandra Vučića i on najbolje na svojoj koži zna kako to izgleda'', rekla je Brnabićeva za K1 televiziju.

Ona je kazala da nije razumela objavu Marte Kos u kojoj je izrazila zabrinutost zbog navodne kampanje blaćenja i ličnih napada na predstavnike civilnog društva u Srbiji i dodala da je pokušavala da dobije informaciju na šta se referisala Kos, ali da nije dobila odgovor.

''Nisam razumela, pokušavala sam da dobijem informacije o čemu je u stvari pričala komesarka Marta Kos, sa kojom imam korektne odnose i korektnu komunikaciju i prilično često se čujemo, i na šta se tačno referisala u tom tvitu. Ja nisam videla nikakve napade na organizacije civilnog društva, svakako ne u poslednjih nekoliko dana i nedelja. Moguće da sam nešto propustila, ali nisam'',, kazala je Brnabić.

Navela je da je htela da skrene pažnju evropskoj komesarki da takvi napadi ne dolaze od bilo koga već od bivše zamenice Višeg javnog tužioca u Beogradu koja je nosilac mnogobrojnih prestižnih nagrada koje su joj, kako je rekla, dodeljivale za Brisel najkredibilnije organizacije civilnog društva.

Brnabić je rekla da su Evropski pokret u Srbiji i organizacija Crta dodelile nagrade osobi koja je, kako kaže, 50 minuta u jednoj televizijskoj emsiji širila mržnju, rasizam, ksenofobiju, mizoginiju, antisemitizam...

''Čisto da komesarka Marta Kos bude upoznata do koje mere je za neke nevladine organizacije ovde, koje se definišu ili karakterišu kao proevropske, sve postalo dozvoljeno dok god ste protiv Aleksandra Vučića, ne postoje crvene linije'', rekla je Paunović.

Dodala je da se organizacije civilnog društva nisu oglasile povodom izjava Paunović i da je ona za Evropski pokret u Srbiji i dalje osoba koja je dala ''najveći doprinos Evropi'', a za Crtu i dalje ''herojski glas''.

''Ona je za onu famoznu anketnu komisiju i dalje respektabilan član. Ona je deo Proglasa koji se, takođe, nije oglasio. Samo da bude jasno dokle su u svojoj mržnji oni došli, koje su granice prešli i koliko to više nikakve veze nema ni sa evropskim vrednostima, demokratijom, vladavinom prava, a na kraju ni sa ljudskošću'', rekla je Brnabić.

Ona je kazala da deo onoga što je Paunović izrekla snosi krivičnu i prekršajnu odgovornost i da ostaje da se vidi da li će neka institucija reagovati.

''Kako je moguće da je neko takav bio zamenik Višeg javnog tužioca?Zar nije onda pohvala sistema što takav neko ne može da bude na tako važnom mestu, a ne kritika tog sistema? Zar ne treba danas da kažu da je taj koji je odlučio da Jasmina Paunović, sa stavovima kakve ima, a koji su anticivilizacijski i suprotni zakonu, doneo dobru i pravu odluku za ovu zemlju i za ovo društvo? Zar te ljude ne treba sada pohvaliti? Ne, zato što se sve svodi na to da li ste protiv Aleksandra Vučića ili niste'', rekla je Brnabić.

Primetila je da, ako je neko protiv Aleksandra Vučića, smatra da može sebi sve da dozvoli i naglasila da to nije demokratija i nije društvo kakvo treba da postanemo, a da će se o tome odlučivati na izborima koji dolaze.

Bivša tužiteljka Jasmina Paunović učestvovala je u emisiji "Inserti" u kojoj su iznete spekulacije o porodici predsednika Vučića, a Paunović je rekla i da bi prva mera nakon promene vlasti trebalo da bude "zatvaranje granica".







