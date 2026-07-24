Aleksandar F. (26) i Marko M. (28), konobari sa plaže na Rzavu „Bose noge“, poginuli su u saobraćajnoj nesreći koja se u Arilju dogodila.

Do nesreće je došlo na izlasku iz Arilja prema Požegi, kada je automobil marke „reno“, užičkih registarskih oznaka, u krivini prešao na levu stranu, sleteo s puta i udario u parkirani kamion.

Aleksandru, koji je upravljao vozilom, i njegovom prijatelju Marku nije bilo spasa. Obojica su preminuli na licu mesta od zadobijenih povreda.

Na mestu tragedije pojavili su se istražni sudija požeškog Osnovnog suda i tužilac Osnovnog javnog tužilaštva, pa je trebalo da se više detalja sazna nakon veštačenja stručnjaka. Sumnjalo se da je uzrok bila neprilagođena brzina.

I Aleksandar i Marko bili su iz Arilja i godinama su radili kao konobari u kafiću na kupalištu „Bose noge“ na reci Rzav. Mnogi su ih poznavali upravo odatle i za obojicu su imali samo reči hvale.

Njihovi poznanici govorili su da su uvek bili vedrog duha, nasmejani i pozitivni. Takvi su bili i poslednjeg dana na poslu, odakle su tragičnom igrom sudbine krenuli u smrt.

„Ne možemo da verujemo da se ovo njima dogodilo. Bili su divni momci i nisu od onih koji izazivaju sudbinu. Ovo je tragedija za celo Arilje“, pričali su poznanici, koji su ih videli samo nekoliko sati pre nego što se proširila vest o njihovoj smrti.

Meštane Arilja zadesio je novi šok iako se još nisu oporavili od tragedije koja se dogodila u ovom gradu pre manje od mesec dana, kada je Mileta Š. (58) ubio majku Slobodanku (75), a zatim dve strine, Kosaru (83) i Milenu (82).

Početkom meseca, Mileta, koji je bio lečen na neuropsihijatriji od alkoholizma i protiv koga je u poslednje vreme podneto više prijava zbog remećenja javnog reda i mira, poubijao je članove svoje porodice, a potom se obesio u dvorištu kuće.

Tragedija se dogodila 2013. godine.

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