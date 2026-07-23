Tokom noći u Ulcinju sprovedena je velika policijska akcija u kojoj su kontrolisani plažni barovi i učesnici u saobraćaju. Uhapšene su četiri osobe, među kojima i državljanka Srbije kod koje je pronađen kokain, dok su trojica vozača završila iza rešetaka zbog težih saobraćajnih prekršaja.

Pripadnici policije tokom akcije kontrolisali su više ugostiteljskih objekata, kao i učesnike u saobraćaju na području Ulcinja.

Tokom kontrola evidentirano je i 15 stranih državljana koji nisu imali prijavljen boravak u Crnoj Gori.

Kontrolama je utvrđeno da 15 stranih državljana nije imalo prijavljen boravak u Crnoj Gori, nakon čega su, radi preduzimanja mera iz Zakona o strancima, predati na dalje postupanje inspektorima za strance u Ulcinju - saopštila je Uprava policije.

Prilikom kontrole jednog plažnog bara policajci su kod A. B., državljanke Srbije, pronašli pakovanje sa sadržajem kokaina, zbog čega je odmah uhapšena.

Istovremeno je sprovedena i pojačana kontrola saobraćaja.

Policija je kontrolisala ukupno 45 vozila i vozača, a zbog različitih prekršaja sankcionisano je njih 36.

Zbog najtežih prekršaja uhapšena su tri vozača.

Lisice su stavljene Z. Đ. iz Podgorice, koja je upravljala vozilom sa 1,55 promila alkohola u organizmu, kao i državljanima Srbije A. G. i M. M., koji su odbili testiranje na prisustvo psihoaktivnih supstanci.

Iz Uprave policije poručuju da će pojačane kontrole na primorju biti nastavljene i u narednom periodu, sa posebnim akcentom na bezbednost saobraćaja, suzbijanje zloupotrebe narkotika i kontrolu boravka stranih državljana.