U odvojenoj, ekspresnoj akciji novosadske policije uhapšen je M. P. (41) iz Novog Sada, kod koga je pronađeno nelegalno oružje i narkotici.

Prilikom detaljnog pretresa stana i drugih prostorija koje osumnjičeni koristi, policija je locirala i zaplenila pištolj marke "Crvena zastava" kalibra 7,65 milimetara bez serijskog broja, 9,65 grama kokaina, 8,86 grama MDMA i digitalnu vagicu za precizno merenje.

Protiv osumnjičenog će, po nalogu nadležnog tužilaštva, biti podneta odgovarajuća krivična prijava.

U drugom slučaju, u rukama policije završili su i R. K. (29) iz Novog Sada i T. M. (22) iz Zrenjanina.

Pretresom garaže koju koristi T. M. pronađene su dve putne torbe sa više paketa marihuane i kokaina, ali i pet ručnih bombi, čime je sprečena velika opasnost po bezbednost građana.

Ove uspešne akcije još jednom su u prvi plan izbacile pripadnike Interventne jedinice iz Novog Sada, momke koji svakodnevno rizikuju svoje živote na prvoj liniji fronta protiv kriminala. Njihova brzina, obučenost i besprekorna reakcija pri upadima i pretresima pokazuju visoki nivo profesionalizma i posvećenosti poslu. Bez obzira na to koliko zadatak bio opasan - bilo da se radi o dilerima naoružanim pištoljima bez serijskog broja ili o skrivenim vojnim bombama - novosadska Interventna jedinica reaguje hirurški precizno i bez oklevanja, garantujući mir svim Novosađanima.

Ovakav efikasan rad na terenu poklopio se sa novom energijom i redom unutar Policijske uprave Novi Sad. Dolaskom pukovnika Vladana Stojanovića na čelo PU Novi Sad - iskusnog profesionalca koji je godinama uspešno vodio Odeljenje za suzbijanje organizovanog krijumčarenja opojnih droga u SBPOK-u - sprovedeni su ključni kadrovski rezovi i smene u cilju maksimalnog pokretanja svih jedinica. Uz uspostavljanje oštrog sistema odgovornosti i apsolutnu nultu toleranciju prema kriminalu, novosadska policija i njena Interventna jedinica nastaviće sa istim intenzitetom da čiste ulice od droge i ilegalnog oružja.

BONUS VIDEO