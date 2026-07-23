Bivši savetnik za bezbednost premijera 42. Vlade Vojo Laković ocenio je da bezbednosni sistem u Crnoj Gori nije očišćen i da mere koje su preduzimane nakon smene vlasti 2020. godine nisu dale očekivane rezultate.

Gostujući u emisiji „Kontroverza“ na RTV Podgorica, Laković je rekao da nova vlast, kao ni prethodna, nije uspela da prepozna stvarno stanje u bezbednosnom sektoru.

– Evidentno je zbog svega što se dešava da mere koje su preduzele sve vlade nakon pada DPS-a nisu dovoljne da se sistem očisti. Mirne duše mogu reći da sistem uopšte nije očišćen, a nijedan pipak hobotnice nije otkinut. Ne potcenjujem ničiji rad, ali snaga i moć su i dalje u rukama bivše vlasti – kazao je Laković.

Govoreći o procesu vetinga u bezbednosnom sektoru, istakao je da podržava njegovu primenu, ali da postoji opravdana bojazan da se ne sprovodi dovoljno profesionalno i transparentno.

– Azbuka svakog vetinga je provera imovinskog stanja zaposlenih, zatim njihovih eventualnih kontakata sa licima sa druge strane zakona, kao i stručnosti za posao koji obavljaju. Tek na osnovu toga može se proceniti da li je neko za tu funkciju ili za zatvor. Do mojih ušiju došle su, doduše neproverene informacije, da pojedini načelnici imaju više imovine nego Ljubo Milović. MUP ima kapacitete da sve to proveri – rekao je Laković.

On je poručio da građani očekuju istinu i profesionalnu policiju, a osvrnuo se i na javne nastupe Miloša Medenice, ocenjujući da iza njegovih izjava stoji šira logistika.

– Miloš Medenica napada samo jedan klan, što znači da je glasnogovornik samo jedne strane. Znajući rukopis službe, ovo što izgovara nije iz njegove glave. Smatram da je uvezan deo stare i proverene srpske i crnogorske UDBE, verne švercerskom režimu, koja preko Miloša Medenice želi da poentira. Za ovakav nivo preciznih informacija potrebna je ozbiljna logistika – naveo je Laković.

Prema njegovim rečima, iza Medenice stoji veliki broj ljudi koji pripremaju informacije koje plasira u javnost.

– Sa moje tačke gledišta, iza svega ovoga vidim direktnu podršku sistema za vraćanje Mila Đukanovića na vlast. Medenica je portparol kriminalne strukture koja to želi. Ako sistem bezbednosti nije do kraja funkcionalan, svi ostali sistemi u tom trenutku propadaju. Pitanje je da li Crna Gora ima svoju mafiju ili mafija ima svoju Crnu Goru – ocenio je Laković.

Na kraju je izneo tvrdnju da bivši vršilac dužnosti direktora ANB-a Savo Kentera i Digitalni forenzički centar (DFC), kako tvrdi, pružaju logistiku Milošu Medenici.

– Pitanje je zašto se Kentera i DFC nijednog trenutka ne oglašavaju povodom Medenice. Savo Kentera je deo njegove logistike, što znači da iza kompletne priče stoji Milo Đukanović – zaključio je Laković.

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