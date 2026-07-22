Ogromna zaplena kokaina u italijanskoj luci Vado Ligure privukla je pažnju javnosti ne samo zbog količine droge, već i zbog neobičnog detalja – na velikom broju paketa pronađene su nalepnice sa zastavom Srbije. Istražitelji, međutim, upozoravaju da sama oznaka ne predstavlja dokaz da droga ima veze sa Srbijom.

Pripadnici Finansijske policije iz Savone i Đenove, zajedno sa službenicima Agencije za carine i monopole (ADM), zaplenili su više od 770 kilograma čistog kokaina u luci Vado Ligure, u regionu Ligurija.

Droga je pronađena u rashladnom kontejneru koji je iz Ekvadora stigao u Italiju sa pošiljkom banana. Tokom kontrole otkriveno je 650 paketa kokaina, pažljivo sakrivenih među paletama voća.

Prema procenama istražitelja, vrednost zaplenjene droge na ilegalnom tržištu dostigla bi oko 250 miliona evra.

Srpske zastave privukle pažnju

Posebnu pažnju italijanskih medija privukao je detalj da su se na velikom broju paketa nalazile nalepnice sa zastavom Srbije.

Međutim, stručnjaci upozoravaju da ovaj detalj sam po sebi ne predstavlja dokaz o poreklu droge, niti znači da iza pošiljke stoje kriminalne organizacije iz Srbije.

U međunarodnom krijumčarenju narkotika kriminalne grupe često koriste različite oznake, simbole i logotipe kako bi obeležile svoje pošiljke.

Zastave država, brojevi, životinje, poznati brendovi i drugi simboli mogu služiti kao interne oznake kojima kriminalne mreže razlikuju robu, označavaju vlasnika, naručioca ili grupu kojoj je pošiljka namenjena.

Upravo zbog toga istražitelji analiziraju sve pronađene oznake kako bi pokušali da povežu različite zaplene širom sveta i utvrde da li iza njih stoji ista kriminalna mreža.

Droga stigla iz Ekvadora

Kokain je bio sakriven među desetinama paleta banana koje su stigle iz jedne od glavnih ekvadorskih luka.

Rashladni kontejneri sa tropskim voćem već godinama predstavljaju jedan od najčešćih načina krijumčarenja kokaina iz Južne Amerike u Evropu, jer velike količine legalne robe otežavaju kontrolu svih pošiljki.

Luka Vado Ligure poslednjih godina postaje sve značajnije čvorište trgovinskih tokova između Južne Amerike i Evrope, zbog čega se nalazi pod pojačanim nadzorom italijanskih vlasti.

Nova velika zaplena u istoj luci

Ova akcija nije prvi slučaj velike zaplene narkotika u toj luci.

Samo nekoliko nedelja ranije, u Vado Ligure zaplenjeno je još oko 340 kilograma kokaina, koji je takođe bio sakriven u pošiljci voća.

Italijanske službe nastavljaju istragu kako bi utvrdile ko stoji iza pokušaja krijumčarenja, kome je droga bila namenjena i da li postoji veza sa drugim međunarodnim pošiljkama narkotika.

Za sada nema dokaza koji bi ovu zaplenu direktno povezali sa Srbijom, a srpska zastava na paketima ostaje samo jedan od tragova koji istražitelji analiziraju.

RTS