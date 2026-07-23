Nakon što je bila gost u jednoj emisiji kod Sanje Marinković, Katarina Živković osetila se uvređeno zbog pitanja koje joj je postavila voditeljka.

Pitanje je impliciralo da su učesnice rijalitija i pevačice žene lakog morala, što je izazvalo njenu žestoku reakciju, pa više jednostavno nije mogla da ćuti.

Kaća je tada objavom želela da istakne da promiskuiteta ima i među drugim profesijama i da to nije rezervisano samo za njenu branšu.

- Zoveš u emisiju goste da bi ih potom vređala, ponižavala i omalovažavala i na kraju kreiraš onako kako tebi odgovara. Ja to ne želim i želim javno izvinjenje, ne samo za sebe već za sve moje kolege - napisala je Katarina na mrežama.

Kako se zakuvalo

Ona je potom objasnila kako je sve počelo.

-Pošto je moj komentar u emisiji "Magazin in" Sanja Marinković na pitanje postavljeno meni i Maji Marinković da li rijaliti učesnice i pevačice muskarci doživljavaju kao žene lakog morala i ograničene inteligencije, sklonila (izbacila iz emisije) prinuđena sam da prokomentarišem ovde jer moja je dužnost da odbranim sebe, svoju profesiju i sve svoje kolegenice koje se kroz život pošteno bore i pošteno zarađuju svoj dinar - počela je Kaća i nastavila:

-Dakle, moj odgovor koji je Sanja isekla je glasio: Predrasuda ima i biće, a što se tiče promiskuiteta i žena lakog morala to ima i među voditeljkama i među advokatima, agentima, lekarima, ne reagujem nikako jer me one ne pogađaju.S obzirom da je moj komentar izbačem, to može vrlo lako pogrešno da se protumači kako se ja slažem sa svime što ona govori. Ne znam koja je bila Sanjina namera, ali je svakako uvredljiva, ne samo za mene već i za moje kolege - navela je ona.

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