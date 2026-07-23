Teška nesreća na radu u kojoj je život izgubio radnik S. S. (46), dogodila se u utorak u mestu Begaljica, opština Grocka.

Do tragedije je došlo na gradilištu u Ulici Borisa Kidriča, kada se, dok je radnik bio u kanalu na dubini od oko 5 metara, na njega iznenada obrušila velika količina zemlje.

Od siline udarca i težine materijala koji ga je zatrpao, radnik je zadobio smrtonosne povrede i preminuo na licu mesta. Ekipa Hitne pomoći koja je ubrzo stigla na teren mogla je samo da konstatuje smrt.

Po nalogu nadležnog tužilaštva, telo nastradalog radnika prevezeno je na Institut za sudsku medicinu kako bi se uradila obdukcija.

Istraga je u toku, a nadležne inspekcije i policija utvrđuju sve okolnosti i uzroke ove strašne tragedije, kao i da li su na gradilištu bile ispoštovane sve propisane mere bezbednosti na radu.

Alo/Telegraf

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