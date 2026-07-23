"Sekunde su delile mog sina od smrti. Uspeo sam da ga izvučem, ali Jovanu, nažalost, nisam mogao da spasim. Te slike nikada neću zaboraviti." Ovako za Informer svoju potresnu ispovest počinje Marjan Đorđević, otac desetogodišnjeg Danila koji je teško povređen u stravičnoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.

Marjan, njegova supruga i troje dece bili su među putnicima minibusa koji je 12. jula doživeo tešku saobraćajnu nesreću. U tragediji je poginula dvadesetjednogodišnja Jovana, dok je još 14 putnika povređeno.

Drhtavim glasom i sa vidljivim povredama glave i ruke, Marjan priča da je godinama mukotrpno skupljao novac radeći seču i prodaju ogrevnog drveta kako bi porodicu prvi put odveo na more.

Ni slutili nismo kakav nas košmar čeka. Umalo smo svi izgubili glave. Mog sina su sekunde delile od smrti, a danima se borio za život. Njega sam spasio, pokušao sam i Jovanu, ali nisam uspeo da je izvučem ispod autobusa - priča Marjan i priseća se letovanja koje se u jednom trenutku pretvorilo u pakao.

"Putnici su upozoravali vozača"

Kako kaže, odmor je protekao bez problema sve do povratka sa Ostroga.

Uživali smo u svakom trenutku jer nam je to bio prvi odlazak na more. Želeli smo da obiđemo što više mesta, pa smo odlučili da posetimo i manastir Ostrog. Sve je bilo u redu dok nismo krenuli nazad. Svi smo primetili da se vozač ponaša bahato, slao je poruke mobilnim telefonom, vozio brzo i neoprezno. Putnici su ga opominjali i molili da uspori. Neki su mu čak i zviždali, ali je on ignorisao upozorenja. Moja supruga, koja je sedela odmah iza njega, u jednom trenutku rekla je: "Ej, majstore..." To su poslednje reči kojih se sećam pre stravičnog udarca, a onda je nastao haos.

"Glavom sam razbio šoferšajbnu"

Prilikom silovitog udara u stenu i prevrtanja minibusa, Danilo, koji je spavao u očevom krilu, ispao je iz sedišta.

Danilo je bukvalno visio ispod autobusa. Shvatio sam da je pitanje sekunde kada će vozilo pasti na njega. Glavom sam razbio šoferšajbnu i uspeo da ga pomerim pre nego što se autobus srušio. Da sam zakasnio samo nekoliko trenutaka, glava bi mu bila smrskana. Nažalost, pao je na Jovanu i ona je tako poginula. Čim sam sklonio sina, pokušao sam zajedno sa drugim putnicima da podignem vozilo i spasemo je, ali nismo uspeli - priča ovaj Nišlija, koji je i sam teško povređen.

"Ne znam da li je vozač pozvao Hitnu"

Marjan kaže da se vozač čudno ponašao i nakon nesreće.

Koliko sam čuo, prvo je pozvao suprugu da joj kaže da je imao udes. Nisam siguran da je on uopšte pozvao Hitnu pomoć i policiju. Ne znam ko ih je alarmirao, ali su brzo stigli i sve nas prebacili u bolnicu u Risnu. Meni su ustanovljene povrede glave, ruke i prelom tri rebra, supruga je slomila desnu ruku, jedna ćerka je povredila koleno, dok druga, srećom, nije povređena. Moram da istaknem da je osoblje bolnice bilo izuzetno brižno. Trudili su se da imamo sve što nam je potrebno i nisu želeli da nas dodatno potresaju dok smo se oporavljali. Tek kasnije smo saznali koliko je Danilo bio teško povređen - kaže on.

Marjan je 18. jula avionom Vlade Srbije prebačen u Niš, uz pratnju medicinskog tima.

Odmah smo primljeni u UKC Niš na dalje lečenje, a ja sam iz bolnice izašao 21. jula. Moj sin i supruga stigli su tek juče, kada je Danilo bio dovoljno stabilan za transport. Zadobio je teške povrede pluća i glave, celo telo mu je ugruvano i danima je bio životno ugrožen. Čim su stigli otišao sam u bolnicu. Nisam uspeo da vidim sina, supruzi sam samo predao stvari. Nadam se njegovom potpunom oporavku. Moje ćerke su i dalje pod velikom traumom zbog svega što su preživele i zbog brige za brata - priča Marjan.

On je zahvalio državi Srbiji na organizovanom avionskom transportu, kao i lekarima i medicinskom osoblju UKC Niš koji su nastavili borbu za život njegovog sina.

"Ovo su najteži dani u mom životu"

Marjanov tast Zoran kaže da su mu ovo bili najteži dani u životu.

Ćerka mi je za nesreću javila tek sutradan jer sam srčani bolesnik i plašila se da mi ne pozli. Nisam bio živ dok se Danilo borio za život. Prve su se u Niš vratile unuke i mnogo mi je značilo kada sam video da su dobro. Nadam se da će se i Danilo potpuno oporaviti i da će sve ovo ostati iza nas - rekao je on.

Podsetimo, desetogodišnji Danilo, koji je nakon nesreće u Crnoj Gori danima bio na respiratoru, po stabilizaciji zdravstvenog stanja prebačen je u Niš, gde dalje lečenje nastavlja na Klinici za pedijatriju Univerzitetskog kliničkog centra.

Vozač minibusa Lj. M. (68), koji je izazvao tešku saobraćajnu nesreću, uhapšen je zbog sumnje da je počinio teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. Preliminarni rezultati istrage ukazuju da je jedan od mogućih uzroka tragedije bio premor vozača.

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