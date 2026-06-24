Nakon prijave građana da nepoznata lica koriste psihoaktivne supstance u dvorištu jedne osnovne škole u Nikšiću, policija je identifikovala dvojicu muškaraca i protiv njih podnela krivičnu i prekršajnu prijavu.

Službenici Odeljenja bezbednosti Nikšić podneli su državnom tužiocu u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću krivičnu prijavu protiv N.K. (30) iz Nikšića, zbog sumnje da je izvršio krivično delo omogućavanje uživanja opojnih droga, kao i prekršajnu prijavu Sudu za prekršaje u Podgorici – Odeljenju u Nikšiću, protiv B.L. (28) zbog počinjenog prekršaja uživanja opojnih droga na javnom mestu.

– Na osnovu operativnih saznanja, a nakon zaprimljene prijave od strane građana da nepoznata lica u dvorištu jedne osnovne škole u Nikšiću koriste psihoaktivne supstance, policijski službenici su juče identifikovali ova dva lica i obezbedili dokaze koji ukazuju na sumnju da je N.K. omogućio korišćenje opojne droge kokain licu B.L. na javnom mestu – saopšteno je iz Uprave policije.

O događaju je obavešten državni tužilac u Osnovnom državnom tužilaštvu u Nikšiću, koji se izjasnio da se u radnjama N.K. stiču obeležja krivičnog dela omogućavanje uživanja opojnih droga, te naložio da se krivična prijava protiv imenovanog procesuira u redovnom postupku.

Kada je reč o B.L, tužilac se izjasnio da je u pitanju prekršaj iz Zakona o sprečavanju zloupotrebe droga.

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