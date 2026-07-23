Ruska Federacija izdala je nalog za hapšenje novog vrhovnog komandanta Oružanih snaga Ukrajine Mihaila Drapatuja, prenosi Moscow Times.

Kako se navodi, rusko Ministarstvo unutrašnjih poslova ažuriralo je bazu traženih osoba i među njima se sada nalazi i Drapatuj, iako u objavi nisu precizirane konkretne optužbe.

Rusija ga tereti još od 2023. godine

Prema pisanju lista Moscow Times, ruski Istražni komitet je još 2023. godine optužio Drapatuja za navodnu odgovornost za pogibiju 154 osobe na istoku Ukrajine u periodu od 2017. do 2019. godine.

Nalog za hapšenje objavljen je samo nekoliko sati nakon što je Drapatuj u utorak imenovan za novog vrhovnog komandanta ukrajinske vojske.

Ko je Mihailo Drapatuj?

Tokom nedavnih protesta u Kijevu deo demonstranata tražio je da upravo Drapatuj preuzme komandu nad ukrajinskom vojskom.

O generalu se u javnosti ne zna mnogo, ali važi za jednog od cenjenijih ukrajinskih komandanata i oficira koji insistira na efikasnosti.

Protiv ruskih snaga bori se više od decenije. Širu pažnju privukao je 2014. godine tokom borbi u Donbasu, kada je naredio proboj oklopnim vozilom kroz blokadu u Marijupolju kako bi bili spaseni zarobljeni ukrajinski policajci.

Sredinom 2024. godine predvodio je odbranu kod Harkova, gde je, prema ukrajinskim navodima, zaustavljen ruski prodor. Nakon toga postao je najmlađi komandant ukrajinske kopnene vojske.

Smena Sirskog

Drapatuj je na mestu vrhovnog komandanta nasledio Oleksandra Sirskog, koji je funkciju obavljao nakon što je predvodio odbranu Kijeva u prvim mesecima rata i kontraofanzivu u Harkovskoj oblasti 2022. godine.

Sirski je, međutim, tokom mandata bio izložen kritikama dela ukrajinskih vojnih zvaničnika, koji su, prema medijskim navodima, osporavali njegov način vođenja operacija i taktiku na pojedinim delovima fronta.

Izvor: Moscow Times