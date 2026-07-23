Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu podneće krivičnu prijavu protiv K. S. (32) iz Pančeva zbog sumnje da je putem interneta prevario muškarca iz Niša za 121.000 dinara, obećavši mu prodaju dva mobilna telefona koja nikada nije isporučio.

Kako je saopštio MUP, sumnja se da je K. S. na jednom internet oglasniku ponudio na prodaju dva mobilna telefona, nakon čega je sa četrdesetdevetogodišnjim muškarcem iz Niša dogovorio kupoprodaju.

Oštećeni je, prema dogovoru, uplatio ukupno 121.000 dinara, očekujući da mu telefoni budu poslati.

Međutim, kako se sumnja, nakon što je novac uplaćen, osumnjičeni je prestao da odgovara na telefonske pozive i poruke, dok mobilni telefoni nikada nisu isporučeni.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu, protiv K. S. biće podneta krivična prijava u redovnom postupku zbog sumnje da je izvršio krivično delo prevara.