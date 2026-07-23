Doni N. B. (38) iz Dalasa, uhapšen je 21. jula zbog ubistva Srpkinje Vere Pitulić (41) u SAD. Telo nesrećne žene pronađeno je u utorak u automobilu, a policija je, kako se saznaje, istog dana stavila lisice na ruke njenom partneru, koji se sumnjiči da joj je naneo teške povrede zbog kojih je preminula.

Način na koji joj je naneo povrede, kao i tačno vreme smrti još uvek su predmet istrage.

Na društvenim mrežama uhapšenog, navedeno je da se on bavi bodibildingom i da živi u Dalasu. Poslednji put se na mrežama oglašavao samo dan pred zločin, kada je objavio slike sa treninga.

Vera Pitulić (41), rodom iz Užica, godinama je sa decom živela u SAD. Bila je razvedena i pre izvesnog vremena otpočela je vezu sa Donijem.

- Poslednji put prijatelji su je videli kada je sa Donijem bila na žurci. Međutim, on je tamo popio malo više i navodno je izbila svađa između njih, zbog njegove ljubomore. Nije želela da se svađaju pred prijateljima i sa žurke su otišli zajedno, ali Veru niko više nije video - ispričao je rođak ubijene žene, navodeći da porodica još uvek ne zna sve detalje zločina, ali da im je poznato da je Verin partner uhapšen i da je u pritvoru zbog sumnje da je ubio nesrećnu ženu.

Kako navode, zabrinuta porodica i prijatelji, kojima se Vera nije javljala od subote, njen nestanak prijavili su policiji.

- Doni N. B. koji je uhapšen u utorak, policiji je rekao da ne zna gde je Vera i da je ni on nije video niti čuo od subote. Međutim, istragom je utvrđeno da je njen mobilni telefon poslednji put korišćen u njegovoj kući, a u utorak je njeno telo pronađeno u napuštenom automobilu. Još uvek ne znamo da li ju je ubio čim su krenuli sa žurke i njeno telo ostavio ili je možda zločin počinio u njegovoj kući, a potom pokušao da prikrije tragove - dodao je rođak.

Prema njegovim rečima, porodica želi da monstrum odgovara za zločin koji je počinio, ali su svesni da to neće ništa promeniti u njihovim životima.

- Vera je bila majka dvoje dece, vesela, žena puna života. Prema informacijama koje imamo za sada, preminula je od posledica nanošenja teških povreda. Još uvek ne znamo detalje, niti šta se tačno Veri dogodilo. Ne znamo ni da li ju je ubio u automobilu ili u kući pa je telo premestio da bi prikrio tragove zločina. Znamo da nje više nema i da ništa ne može da je vrati - dodaje sagovornik.

On je rekao i da se nikada nije žalila da ima probleme sa partnerom, niti je bilo šta nagovestilo tragediju:

- Nikada nam se nije požalila da ima problem, da joj treba bilo kakva pomoć. Teško nam je da prihvatimo da je više nema.

Od Vere Pitulić, potresnim rečima oprostili su se i na društvenoj mreži Fejsbuk:

- Odakle krenuti, gde naći reči... Ako je ko zaslužio da dočeka stotu, oduva te tri svećice u zdravlju i sreći okružen porodicom i prijateljima, sa tim širokim ljupkim osmehom, bila je Vera. Beskrajno cenjena u svakoj zajednici, voljena sestra, majka, prijatelj, kolega... Ostaje nedorečena praznina, bezbroj pitanja, zauvek šapat tuge za sve koji su te bilo kad, bilo gde sreli... Raj na nebu, gde sigurno jesi, je mala uteha za ovozemaljski život koji ti je oduzet - navodi se u objavi.

Alo/Kurir

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