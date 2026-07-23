Prvi rezultati istrage ukazuju da je neprilagođena brzina najverovatniji uzrok stravične saobraćajne nesreće u novosadskom naselju Klisa, u kojoj su život izgubili Robert F. (32), Kristina M. (34) iz Beograda i N. P. (27) iz Novog Sada. Njihov "golf 4" sleteo je sa puta, prevrnuo se na krov i završio u kanalu punom vode, gde su tela pronađena tek nekoliko sati kasnije.

Kako se sumnja, Robert F. iz Novog Bečeja, sa prebivalištem u Novom Sadu, nalazio se za volanom automobila kada je, najverovatnije zbog velike brzine, izgubio kontrolu nad vozilom.

Prema prvim informacijama iz istrage, automobil je u oštroj krivini "ispravio" putanju, sleteo sa poljskog puta i survao se u kanal pored saobraćajnice.

Automobil završio na krovu, voda brzo napunila kabinu

Tragedija se, kako se pretpostavlja, dogodila satima pre nego što je automobil pronađen.

Slučajni prolaznik koji se vraćao sa pecanja oko 9.15 časova primetio je prevrnuti automobil u kanalu i odmah obavestio nadležne.

Auto je bio na krovu, a točkovi su virili iz vode. Kada su prišli vozilu, pronađena su tela tri osobe. Pretpostavlja se da nisu uspeli da izađu iz automobila. Kanal je širok oko pet metara i dubok oko metar i po, a pošto su bili prevrnuti na krov, glave su im bile u vodi - kaže izvor upoznat sa istragom.

Prema njegovim rečima, put sa kojeg je automobil sleteo slabo se koristi, oko njega se nalaze njive, pa je moguće da niko nije čuo eventualne pozive za pomoć.

Ronioci Žandarmerije proveravali da li ima još žrtava

Nakon pronalaska vozila, na lice mesta izašle su brojne ekipe – policija, vatrogasci-spasioci, Hitna pomoć, kao i ronioci Žandarmerije.

Tokom izvlačenja automobila iz kanala korišćen je i traktor zbog nepristupačnog terena.

Dodatna drama nastala je kada je nakon izvlačenja vozila u vodi primećena ženska torba.

Postojala je sumnja da se u automobilu možda nalazila još jedna osoba, pa su ronioci Žandarmerije detaljno pretražili kanal. Utvrđeno je da četvrte žrtve nema i da su u vozilu bile tri osobe - navodi izvor.

Lekari Hitne pomoći mogli su samo da konstatuju smrt dva muškarca i jedne žene.

Nije potvrđeno da su se vraćali sa pecanja

Iako se juče pojavila informacija da su se stradali vraćali sa pecanja, to za sada nije zvanično potvrđeno.

Meštani Klise navode da je do zabune verovatno došlo jer je čovek koji je pronašao automobil upravo dolazio sa pecanja.

Ne zna se odakle su oni išli i zbog čega su koristili ovaj put. Pominje se i da su možda bili na nekoj proslavi, ali to su za sada samo nagađanja - kažu meštani.

Tela stradalih poslata su na obdukciju, dok je automobil upućen na vanredni tehnički pregled kako bi se utvrdile sve okolnosti tragedije.

Istraga je u toku.

Alo/ Kurir