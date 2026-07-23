Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Nišu uhapsili su K. S. (32) iz Bora zbog sumnje da je izvršio četiri krađe, tokom kojih je iz poslovnica mobilnih operatera, pivnice i kladionice odneo telefone, pametni sat i novac. Ukupna šteta procenjuje se na oko 308.000 dinara.

Kako je saopštila Policijska uprava u Nišu, osumnjičeni se tereti da je iz dve poslovnice mobilnih operatera ukrao mobilni telefon i pametni sat.

Na meti mu se, kako se sumnja, našla i jedna pivnica, iz koje je odneo novčanik sa pazarom, dok je od radnice u kladionici ukrao mobilni telefon.

Na ovaj način, prema procenama policije, vlasnicima je pričinjena ukupna materijalna šteta od oko 308.000 dinara.

Intenzivnim operativnim radom policijski službenici su identifikovali osumnjičenog i uhapsili ga.

Po nalogu Osnovnog javnog tužilaštva u Nišu određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će, uz krivičnu prijavu, biti priveden nadležnom tužiocu.