Porodica i prijatelji Vere Pitulić (41), Srpkinje poreklom iz sela Uzići kod Požege, koja je ubijena u Dalasu u Sjedinjenim Američkim Državama, pokrenuće akciju prikupljanja novca kako bi njeni posmrtni ostaci bili prebačeni u Srbiju, gde će biti sahranjena. Za transport tela potrebno je oko 40.000 evra.

Vera će poslednji počinak pronaći u rodnom kraju, potvrdio je njen rođak Velimir Pitulić.

Vera će biti sahranjena u Uzićima. Poslednji put je ovde bila prošle godine, kada je došla na sahranu svog oca - rekao je Velimir.

Porodica je za strašnu tragediju saznala u utorak oko 17 časova, kada su ih kontaktirali Verini prijatelji iz Amerike.

Kako navodi njen rođak, Vera je pre 14 godina otišla u Sjedinjene Američke Države, gde je živela sa decom.

Bila je udata za Egipćanina, iz tog braka ima dvoje dece, ali se kasnije razvela. Prema informacijama koje smo dobili od njenih prijatelja, u noći između petka i subote bila je sa partnerom Amerikancem na jednoj zabavi, dok su deca bila kod oca - ispričao je Velimir.

Kada Vera nakon toga nije odgovarala na pozive i poruke, prijatelji su prijavili njen nestanak policiji.

Prema rečima porodice, policija je nakon prijave pokrenula potragu, a dva dana kasnije stigle su najteže vesti.

Vera je pronađena mrtva u automobilu, a zbog sumnje da je počinio zločin uhapšen je muškarac sa kojim je bila te večeri.

Potvrđeno nam je da je muškarac koji je tada bio sa njom uhapšen. Rečeno nam je da je Vera preminula od posledica teških telesnih povreda. Ostale okolnosti slučaja utvrdiće istražni organi - kaže Velimir.

Prema informacijama koje je porodica dobila od Verinih prijatelja, kobnoj tragediji prethodila je svađa između nje i partnera.

Navodno je muškarac bio pod dejstvom alkohola i ljubomoran, nakon čega su se posvađali i na njeno insistiranje zajedno napustili zabavu.

Policija je kasnije utvrdila da je Verin telefon poslednji put korišćen u kući njenog partnera, koji je nakon toga tvrdio da ne zna gde se ona nalazi.

Šta se tačno dogodilo i gde, ne znamo. To će utvrditi policija - rekao je njen rođak.

Iza Vere su ostala dva deteta, dok u Srbiji ima dvojicu braće. Jednog od njih vest o tragediji zatekla je u Nemačkoj, odakle je odmah krenuo ka Srbiji kako bi sa porodicom organizovao transport i sahranu.

Vera je bila divna osoba, uvek nasmejana i vedrog duha. Nikada nije govorila da ima bilo kakvih problema. Ovo je veliki šok za celu porodicu - rekao je Velimir.

Porodica će narednih dana otvoriti namenski račun za pomoć, dok se akcija prikupljanja novca organizuje i među Verinim prijateljima u Sjedinjenim Američkim Državama.

Z.G.