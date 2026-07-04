Priča o Endrjuu Karteru Torntonu II, bivšem američkom policajcu i advokatu koji je postao jedan od najvećih krijumčara droge u SAD, decenijama intrigira javnost. Njegov život završio se 11. septembra 1985. godine tokom pokušaja šverca kokaina iz Kolumbije, a upravo je taj slučaj kasnije inspirisao film „Cocaine Bear“.

Tornton je nakon vojne službe radio u policiji u Kentakiju, gde je bio deo odeljenja za borbu protiv narkotika. Istovremeno je završio studije prava, ali je, prema podacima iz istrage, tokom službe započeo i ilegalne poslove. Nakon odlaska iz policije radio je kao advokat, ali je ubrzo dovođen u vezu sa organizovanom mrežom za krijumčarenje droge.

Kobnog dana upravljao je avionom kojim je prevozio veliku količinu kokaina iz Kolumbije. Nakon što je iznad američke savezne države Džordžije izbacio pakete sa drogom, pokušao je da iskoči padobranom. Međutim, padobran se nije pravilno otvorio, pa je Tornton poginuo pri padu.

Njegovo telo pronađeno je u Tenesiju, a kod njega su istražitelji zatekli pancirni prsluk, oružje, noćni dvogled, više hiljada dolara u gotovini i oko 35 kilograma kokaina, čija je vrednost tada procenjena na oko 15 miliona dolara.

Nekoliko meseci kasnije u šumi u Džordžiji pronađen je mrtav crni medved koji je, prema nalazima istrage, uginuo nakon što je pojeo deo kokaina koji je ispao iz Torntonovog aviona. Upravo taj nesvakidašnji događaj poslužio je kao inspiracija za holivudski film „Cocaine Bear“, koji je premijerno prikazan 2023. godine.

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