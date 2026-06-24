Pripadnici Službe za borbu protiv organizovanog kriminala, po nalogu Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, uhapsili su crnogorske državljane P. L. (26) i M. L. (31) zbog sumnje na prodaju kokaina.

P. L. i M. L. se terete da su u dužem vremenskom periodu od nepoznatih osoba nabavljali kokain, koji su potom čuvali u stanu u Beogradu i odatle ga prodavali kupcima na području glavnog grada i drugih mesta u Srbiji.

Osumnjičeni su uhapšeni u automobilu u naselju Beograd na vodi. Tom prilikom je kod M. L. pronađena kesa sa oko 150 grama kokaina, dok je naknadnim pretresom stana koji je on koristio za čuvanje i pripremu narkotika pronađeno još 850 grama ove droge i vaga za precizno merenje.

Osumnjičenima je određeno policijsko zadržavanje do 48 časova i oni će, uz krivičnu prijavu, biti privedeni nadležnom tužilaštvu.

Alo/Informer

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