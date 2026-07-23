U Višem sudu u Beogradu danas je odloženo suđenje Ognjenu Dabetiću, optuženom za teško ubistvo transrodne osobe Noe Milivojev (18) u junu 2023. godine. Novi termin zakazan je za 16. septembar, a ročište nije održano jer nije prisustvovala veštak psiholog Gordana Kovač Gavrilović.

Kako je na početku suđenja navedeno, drugi veštak, psihijatar Bojana Kecman, pojavila se u sudnici, ali je obavestila sud da Kovač Gavrilović nije mogla da dođe jer joj se pokvario automobil.

Odbrana Ognjena Dabetića, zajedno sa stručnim savetnikom, insistirala je da oba veštaka budu prisutna tokom njihovog ispitivanja, zbog čega je sud odlučio da odloži nastavak postupka.

Dabetić izneo svoju odbranu

Na jednom od prethodnih ročišta Dabetić je prvi put detaljno govorio pred sudom.

On je tvrdio da je sa Noom Milivojev bio u emotivnoj vezi, ali da su se problemi pojavili kada je, kako je naveo, želeo da se viđaju i sa drugim ljudima.

Dabetić je ispričao da su oboje konzumirali narkotike i da je na dan ubistva između njih došlo do svađe i fizičkog sukoba.

Prema njegovim tvrdnjama, Noa ga je navodno napala nožem, nakon čega ju je on, kako je rekao, snažno stegao oko vrata i bacio sa kreveta.

On je naveo i da ne zna tačno kako je došlo do smrti, ali da je, kada je shvatio da je Noa preminula, pokušao da izvrši samoubistvo lekovima.

Nakon toga je, kako je ispričao, odlučio da se "otarasi tela".

Optužnica: Teško ubistvo iz niskih pobuda

Prema navodima optužnice Višeg javnog tužilaštva u Beogradu, postoji opravdana sumnja da je Dabetić 17. i 18. juna 2023. godine u iznajmljenom stanu u centru Beograda, gde je živeo, na podmukao način i iz niskih pobuda lišio života Nou Milivojev.

Tužilaštvo tvrdi da je motiv bio mržnja i netrpeljivost, kao i njegova nemogućnost da prihvati prekid emotivne veze.

Kako se navodi u optužnici, Dabetić je prethodno obnovio kontakt sa Milivojev, a zatim je pozvao da dođe u njegov stan, gde je došlo do svađe i fizičkog sukoba.

Prema tvrdnjama tužilaštva, Noa je potom ubijena stezanjem vrata električnim kablom.

Nakon toga, kako se navodi, telo je preneto do kupatila, gde je osumnjičeni koristio nož, a delove tela odlagao u različite plastične posude i kante.

Delovi tela pronađeni su 6. jula 2023. godine u stanu, nakon čega je Dabetić uhapšen.

Priznao policiji, pred tužilaštvom ćutao

Dabetić se nakon hapšenja u Višem javnom tužilaštvu u Beogradu branio ćutanjem.

Međutim, prema ranijim navodima, policajcu koji je došao u njegov stan pre hapšenja priznao je da je ubio Nou Milivojev.

On se od hapšenja nalazi u pritvoru.

Noa Milivojev (18) nestala je 17. juna 2023. godine, kada je krenula kod Dabetića, a njeno telo pronađeno je nekoliko nedelja kasnije u njegovom stanu u centru Beograda.

Nastavak suđenja zakazan je za 16. septembar.