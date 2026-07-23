Specijalno državno tužilaštvo (SDT) proširilo je istragu protiv više osoba za koje sumnja da su bile deo kriminalne organizacije pokojnog Alana Kožara, jednog od vođa škaljarskog kriminalnog klana. Grupi se na teret stavlja, između ostalog, ubistvo Saše Klikovca u Zeti 18. jula 2020. godine.

Prema navodima iz tužilačkih spisa, u koje je portal Adria imao uvid, Saša Boreta, koji se više od dve decenije nalazi na izdržavanju zatvorske kazne zbog podstrekavanja na ubistvo policijskog inspektora Slavoljuba Šćekića, tokom 2020. godine navodno je postao deo Kožareve kriminalne organizacije.

SDT sumnja da je Boreta iz zatvora prenosio naredbe organizatora drugim članovima grupe, obezbeđivao novac, organizovao angažovanje i plaćanje advokata, davao savete o uništavanju tragova krivičnih dela, kao i učestvovao u vrbovanju novih članova.

Istragom su, osim Borete i Igora Krstovića, koji se sumnjiči da je podstrekavao ubistvo Klikovca, obuhvaćeni i Damir Mandić, Janko i Predrag Vukadinović, Almira Vukadinović, Zoran Perović, Miloš Božović, Bojan Matanović, Ljubiša Đurišić i Marko Radović.

Prema sumnjama SDT-a, članovi grupe imali su jasno podeljene uloge. Mandiću se na teret stavlja nabavka kriptovanih telefona za zatvorenike u Spužu, prenošenje informacija o policijskim akcijama i davanje saveta o prikrivanju tragova. Janko Vukadinović je, prema navodima tužilaštva, vrbovao nove članove, organizovao logistiku, obezbeđivao novac, vozila, oružje i „štek“ stanove, dok je njegova snaha Almira Vukadinović navodno čuvala i raspoređivala novac kriminalne organizacije, kao i prenosila kriptovane telefone i poruke.

SDT tvrdi da je Zoran Perović pratio kretanje pripadnika suprotstavljenog kriminalnog klana i prikupljao podatke o njihovim objektima, dok su Miloš Božović, Ljubiša Đurišić i Marko Radović bili zaduženi za nabavku vatrenog oružja, municije i logističku podršku.

Za ubistvo Saše Klikovca ranije su bili optuženi Miloš Marković, Marko Šuković i Predrag Vukadinović. Nakon što je Apelacioni sud ukinuo prvostepenu presudu i predmet vratio na ponovno suđenje, postupak će biti nastavljen pred Višim sudom u Podgorici. Tužilaštvo navodi da je ubistvo izvršeno po nalogu pokojnog Alana Kožara.

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