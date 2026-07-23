Turistkinja iz Kanade (62) spasena je tokom dramatične akcije na Durmitoru nakon što je ostala zarobljena u rejonu Samara, na izuzetno nepristupačnom terenu.

Nakon dojave, na lice mesta odmah je upućena ekipa vatrogasaca-spasilaca iz Službe zaštite i spasavanja Žabljak, koji su krenuli u zahtevnu akciju izvlačenja.

Kako su potvrdili za RINU u ovoj službi, uslovi za rad bili su izuzetno teški.

Teren je bio jako nepristupačan, a loši vremenski uslovi dodatno su otežavali akciju. Nakon nekoliko sati, spasioci su uspeli da se spuste u provaliju i na bezbedno izvuku državljanku Kanade - naveli su iz Službe zaštite i spasavanja Žabljak.

Turistkinja je nakon uspešne akcije zbrinuta, a zahvaljujući brzoj reakciji spasilaca izbegnuta je tragedija.

Ovo je samo jedna u nizu intervencija tokom ove letnje sezone na području Durmitora, koji svake godine posećuje veliki broj domaćih i stranih turista.

Nadležni još jednom apeluju na sve planinare i posetioce da se dobro pripreme pre odlaska u planinu, da ne kreću na zahtevne staze bez adekvatne opreme i da vode računa o vremenskim uslovima, jer i kratka nepažnja na nepristupačnim terenima može imati ozbiljne posledice.