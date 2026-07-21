U reci Savi kod Okunščaka, u opštini Rugvica, traje velika potraga za trojicom stranih državljana za koje se sumnja da su nestali nakon što su ušli u reku kako bi se okupali.

Prema nezvaničnim informacijama, nestali muškarci su državljani Egipta. Njihov nestanak prijavljen je nakon čega su u potragu uključene policija, vatrogasci i druge nadležne službe.

Komandir Vatrogasne zajednice Zagrebačke županije Dario Kezerić rekao je da se pretpostavlja da su muškarci ušli u Savu radi kupanja, ali da okolnosti njihovog nestanka još nisu poznate.

On je upozorio da je Sava na tom području veoma opasna zbog jakih rečnih struja i virova, koji predstavljaju veliki rizik za kupače.

Sava je izrazito nepredvidiva. Policija je već imala problema tokom pretrage tog dela reke zbog snažnih struja. Danas nastavljamo potragu, policija će pretraživati dno reke, a mi ćemo pružati podršku i bezbednost ekipama na terenu - rekao je Kezerić.

U akciji učestvuju pripadnici DVD Rugvica zajedno sa policijom i drugim službama.

Iz vatrogasnog društva pozvali su građane koji imaju bilo kakvu informaciju o nestalim muškarcima da se jave policiji na broj 192 ili Centru 112.

Potraga za trojicom muškaraca i dalje traje, a sve okolnosti njihovog nestanka biće utvrđene istragom.

index.hr