Predsednik Srbije Aleksandar Vučić primiće u petak, 24. jula, u oproštajnu posetu ambasadora Austrije Kristijana Ebnera, koji završava mandat u Beogradu.

Kako je saopštila Služba za saradnju sa medijima predsednika Republike, sastanak će biti održan u 11 časova u zgradi Generalnog sekretarijata predsednika Republike na Andrićevom vencu.

Završava mandat u Srbiji

Kristijan Ebner funkciju ambasadora Austrije u Srbiji obavljao je od 2022. godine.

Pre dolaska u Beograd bio je ambasador Austrije u Španiji, a obavljao je i funkciju šefa kabineta bivšeg austrijskog kancelara Sebastijana Kurca, dok je Kurc bio ministar spoljnih poslova.

Oproštajna poseta predstavlja završetak njegovog diplomatskog mandata u Srbiji.

Izvor: Tanjug