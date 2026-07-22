Tuga do neba! Porodica, prijatelji i meštani Banatskog Brestovca juče su na večni počinak ispratili Dragana P. (31), koji je zajedno sa prijateljem Aleksandrom F. (40) nastradao u eksploziji ručne bombe u dvorištu porodične kuće u Starčevu. U nesreći je teško povređen i njihov prijatelj S. V., a Starčevci su u šoku, jer kako kažu, reč je o dobrim momcima!

Sahrana Dragana P. održana je juče u 14.30 časova u Banatskom Brestovcu. Iako je rođen u Starčevu, poslednjih nekoliko godina živeo je u Banatskom Brestovcu, zbog čega je porodica odlučila da bude sahranjen u tom mestu. Od njega su se čituljama oprostili majka, brat i brojna rodbina.

-"Počivaj u miru brate","Hvala ti što si bio dobar čovek", "Neka im je laka zemlja. Nisu to zaslužili nikako", "Pretuzno,tuga velika. Neka ih anđeli čuvaju" - nizale su se objave prijatelja na Draganovom Fejsbuk profilu.

Podsetimo, tragedija se dogodila u petak oko 22 sata u dvorištu porodične kuće u Starčevu, gde se okupilo društvo kako bi, kako kažu meštani, proslavili 40. rođendan Aleksandra F.

Prema dosadašnjim saznanjima, tokom druženja i roštiljanja aktivirana je ručna bomba, usled čega je došlo do snažne eksplozije.

-Okupilo se društvo u dvorištu, slušali su muziku i veselili se. Tada je, navodno, neko od njih uzeo bombu kako bi se našalio i došlo je do jake eksplozije. Geleri su čak probili kapiju dvorišta - rekao je ranije izvor upoznat sa istragom.

Dragan P. preminuo je na licu mesta, dok je Aleksandar F. sa teškim povredama prevezen iz Pančeva u Beograd. Lekari su mu amputirali deo noge, ali je uprkos velikim naporima preminuo nekoliko sati kasnije.

Treći povređeni, S. V., i dalje je na lečenju, a lekari prate njegovo zdravstveno stanje.

Meštani Starčeva i Banatskog Brestovca ne kriju tugu zbog tragedije.

-Dragan je bio divan momak. Radio je i u pekari, svi su ga znali kao vrednog i poštenog mladića. Aleksandar je takođe bio dobar čovek. Niko ne može da poveruje da se ovako nešto dogodilo - ispričao je jedan od njihovih poznanika.

Prema rečima meštana, Aleksandar je dan pre tragedije proslavio 40. rođendan, a prijatelji su se naredne večeri okupili kako bi nastavili slavlje, koje se završilo nezapamćenom tragedijom.

-Od Aleksandra su se oprostili brojni prijatelji rečima koje kidaju dušu:

- „Da li je moralo na 40. rođendan da nam odeš... Nismo stigli da popijemo pivo i da se ispričamo. Laka ti zemlja i počivaj u miru...“, „Pa zašto, Aci, brate moj? Zašto tako, veliki čoveče“, „ Neka te anđeli, čuvaju dobri čoveče“ - nizale su se poruke na Aleksandrovom profilu na kojem su se samo dan ranije nizale čestitke.

Pojedini beogradski mediji čak navode da je do tragedije došlo jer su se mladići, kako navode, dobacivali kašikarom.

Utvrđuju se okolnosti tragedije.

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