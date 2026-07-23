Leskovačka policija uhapsila je muškarca (64) zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje trinaestogodišnje devojčice. Prema navodima njene porodice, dete je krenulo do prodavnice po hleb kada ju je osumnjičeni presreo, ugurao u automobil i odvezao do svoje kuće. Devojčica je uspela da pobegne i pozove pomoć, a njena majka je ispričala kroz kakav je horor prošla njena ćerka.

Leskovačka policija uhapsila je muškarca (64) zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje nad trinaestogodišnjom devojčicom.

Prema navodima njene porodice, devojčica je krenula do prodavnice da kupi hleb kada ju je osumnjičeni presreo, ugurao u automobil i odvezao do svoje kuće. Devojčica je, kako tvrdi njena majka, uspela da pobegne, dotrči do rođaka i pozove pomoć, nakon čega je obaveštena policija.

Osumnjičenom je određeno zadržavanje do 48 sati, a o daljem toku postupka odlučiće nadležno tužilaštvo.

Istraga je u toku i treba da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja.

Majka za Blic: "Krenula je po hleb, on ju je ugurao u auto"

U naselju Obrada Lučića u Leskovcu vladaju šok i uznemirenost nakon hapšenja 64-godišnjeg muškarca.

Porodica trinaestogodišnje devojčice tvrdi da je dete oteto dok je išlo do prodavnice, a majka M. J. je za Blic televiziju detaljno opisala šta joj je ćerka ispričala po povratku kući.

Ja sam bila na poslu. Dete je krenulo za hleb u prodavnicu. On je zaustavio i pitao: "Šta radiš?" Ona je rekla: "Idem u prodavnicu da kupim hleb". Dete kaže da ju je ugurao u kola, zaključao kola i da su krenuli. Ona je pitala: "Gde idemo?" On je rekao: "Idemo na sladoled kod mene kući". Devojčica je rekla: "Neću da idem kod Vas na sladoled, mama i tata treba da mi dođu sa posla, treba da kuvam kafu" - ispričala je majka za Blic televiziju.

"Vrištala je i jedva uspela da pobegne"

Majka navodi da je osumnjičeni, uprkos protivljenju devojčice, odvezao dete do svoje kuće.

Prema njenim rečima, devojčica je iskoristila trenutak kada je muškarac otvorio frižider kako bi uzeo sladoled i tada je uspela da pobegne.

On je odvezao kod njega kući. Odmah čim su ušli, otvorio je frižider da uzme sladoled, a ona je rekla: "Ja neću sladoled, ja moram stvarno da idem kući". Dete je izašlo na ulazna vrata, jedva otvorilo veliku kapiju, krenulo da vrišti i otišlo kod naših rođaka. Oni su odmah pozvali policiju. Treba doživotno da bude kažnjen - rekla je majka za Blic televiziju.

Komšija: "Video sam da je ubacio dete u automobil"

O događaju je govorio i jedan od komšija koji se, kako tvrdi, zatekao u blizini.

Mogu da vam kažem da je pokupio dete, stavio u kola i, koliko sam čuo, devojčica je dala takvu izjavu: da je zaključao vrata i poveo je kući ili gde već, to ne znam. Ne mogu da tvrdim šta je posle bilo. Ali da tuđe dete popneš u auto, tu nema opravdanja - rekao je komšija za Blic televiziju.

Određeno mu zadržavanje

Pripadnici Policijske uprave u Leskovcu uhapsili su osumnjičenog zbog sumnje da je izvršio krivično delo polno uznemiravanje.

Po nalogu nadležnog tužilaštva određeno mu je zadržavanje do 48 sati, nakon čega će uz krivičnu prijavu biti priveden na saslušanje.

Istraga je u toku i trebalo bi da utvrdi sve okolnosti ovog slučaja.

Blic