Na porodičnom imanju u selu kod Kragujevca pronađena su beživotna tela supružnika Milosava Ž. (69) i Ljiljane Ž. (67). Prvi rezultati istrage ukazivali su na sumnju da je reč o ubistvu i samoubistvu koje je potreslo meštane ovog sela.

Tragedija je otkrivena kada su rođaci i prve komšije pronašli tela supružnika u njihovom porodičnom domaćinstvu.

Kako je tada saopšteno iz policije, prvi rezultati istrage ukazivali su da je Milosav Ž. ubio svoju suprugu Ljiljanu, a potom izvršio samoubistvo.

Prema tadašnjim informacijama iz istrage, sumnjalo se da je Milosav suprugu usmrtio udarcima čekićem, nakon čega ju je zaključao u kući. Potom je otišao u drugi objekat na imanju, gde je sebi presudio zabivši kuhinjski nož u vrat.

Zločin se dogodio 22. jula 2015. godine u selu kod Kragujevca.

Tela su pronađena tog jutra oko 6.30 časova, nakon što se Ljiljana nije pojavila u dogovoreno vreme kada je trebalo da krene sa rođakom na Zlatibor.

-Otišli smo do njihove kuće da vidimo šta je sa Ljiljanom. Dozivali smo nju i Mileta, ali niko se nije javljao. Obe kuće su bile zaključane. Pogledali smo kroz prozor i videli Miletove noge. Odmah smo znali da nešto nije u redu - ispričao je tada Slobodan V., rođak i prvi komšija.

Slobodan je odmah pozvao sinove pokojnih supružnika koji su živeli u obližnjem selu . Kada je mlađi sin Miloš stigao, razbio je staklo na vratima kako bi ušao u kuću. Tamo je pronašao beživotno telo svog oca i odmah pozvao policiju.

Meštani su tada pričali da je Milosav ranije imao problema sa alkoholom i da je u takvim situacijama pravio probleme, ali su dodavali da je tokom poslednjih godinu dana prestao da pije.

Ipak, komšije su primetile da se u periodu pre tragedije ponašao drugačije.

Ni sa kim nije hteo da priča, samo je ćutao - govorili su tada meštani.

Niko od komšija nije mogao da pretpostavi da će se u tom domu a dogoditi ovakva tragedija, a policija i tužilaštvo su nakon uviđaja radili na utvrđivanju svih okolnosti slučaja.