Na jednoj od plaža u Nikitiju u Grčkoj jutros se odigrala prava drama koja je, zahvaljujući hrabrosti dvojice srpskih turista, dobila srećan epilog.

Braća Milan i Nenad Kobilarev iz Šapca spasla su život starijoj ženi koja je iz mora izvučena bez svesti, bez pulsa i potpuno modra.

Primetili je kako nepomično pluta licem nadole

Prema njihovom svedočenju, žena je uočena kako nepomično pluta u vodi, licem okrenuta ka dnu.

Ne razmišljajući ni trenutka, braća su utrčala u more, izvukla je na obalu i odmah započela reanimaciju.

- Od trenutka kada je uočena do izvlačenja na obalu prošlo je oko dva minuta. Kada smo je izvukli nije davala znake života, bila je modra i bez pulsa - naveli su.

Sekunde su odlučivale

Borba za njen život trajala je nekoliko minuta.

Upornim kompresijama grudnog koša uspeli su da izbace vodu iz pluća, nakon čega je žena počela da pokazuje prve znake disanja.

- Posle kompresija uspeli smo da izbacimo manju količinu vode, a zatim je počela da diše - ispričali su.

Doktorka stigla za nekoliko minuta

Dok su braća pokušavala da spasu ženu, drugi kupači su pozvali pomoć.

Ubrzo je stigla doktorka iz obližnje ambulante, koja je nastavila pružanje prve pomoći zajedno sa prisutnima, a zatim i ekipa Hitne pomoći.

Žena je prevezena u bolnicu sa uspostavljenim disanjem, ali je u tom trenutku i dalje bila bez svesti.

"Ovo je podsetnik koliko prva pomoć znači"

Heroji iz Šapca istakli su da ovu priču ne dele zbog sebe, već kako bi ukazali koliko je važno da ljudi znaju osnove prve pomoći.

- Želimo da ovo bude podsetnik koliko su brza reakcija i pružanje prve pomoći važni u ovakvim situacijama. Nadamo se da će se žena potpuno oporaviti - poručili su.

Izvor: Kurir