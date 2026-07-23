Jedan od najmodernijih ruskih borbenih aviona Suhoj Su-57 srušio se danas tokom trenažnog leta u Odincovskom okrugu Moskovske oblasti, prenose ruski Telegram kanali.

Prema prvim informacijama, pilot je uspeo da se katapultira neposredno pre pada letelice, a za sada nema podataka o žrtvama na zemlji.

Očevici: Videli smo padobran, potom je odjeknula eksplozija

Avion se srušio u blizini grada Zvenigoroda.

Kako prenosi ruski medij Astra, očevici tvrde da su najpre videli padobran, a zatim i eksploziju nakon udara letelice.

- Avion se srušio, videli smo padobran u blizini - rekli su meštani za Astru.

Pojavile se tvrdnje o mogućoj grešci PVO

Uzrok pada za sada nije zvanično saopšten.

Međutim, pojedini ruski vojni blogeri izneli su tvrdnje da je avion možda greškom oborila jedinica protivvazdušne odbrane BARS-Moskve.

Te informacije za sada nisu potvrđene od strane ruskih vlasti niti nezavisnih izvora.

Jedan od najređih ruskih lovaca

Su-57 predstavlja najnapredniji ruski višenamenski lovac pete generacije.

Prvi let obavio je 2010. godine, dok je serijska proizvodnja godinama kasnila pre nego što je avion uveden u ograničenu operativnu upotrebu.

Rusija tvrdi da Su-57 poseduje stelt tehnologiju, napredne elektronske sisteme i mogućnost upotrebe širokog spektra precizno navođenog naoružanja.

Prema dostupnim procenama, Rusija trenutno raspolaže sa oko 30 operativnih aviona Su-57, dok je plan bio da do 2027. godine bude isporučeno još 76 letelica ovog tipa.

Izvor: Astra, ruski Telegram kanali