Na snimku, koji je postao viralan i čija je autentičnost potvrđena, vidi se medved kako teško diše dok prednjim šapama drži stub, a zadnje noge mu vise sa obe strane, piše britanski Telegraf.

Snimak je napravila Šenon Malens, koja je putovala auto-putem iz Novog Meksika ka Oklahomi, kada je u ruralnom području Gledstona primetila životinju na vrhu stuba.

U pozivu hitnoj službi, koji je zabeležen na snimku, osoba van kadra je prijavila da se "medved nalazi na vrhu stuba ulične rasvete".

Operater je odgovorio da su već primili dojave o zaglavljenom medvedu i da su obavestili državnu službu za zaštitu divljih životinja "Game and Fish", ali da u tom trenutku nije bilo moguće intervenisati.

Kako je objašnjeno pozivaocu, stručnjaci nisu mogli da uspavaju medveda jer bi, nakon sedacije, životinja verovatno pala sa velike visine i zadobila teške povrede.

Snimak je objavilo i Ministarstvo unutrašnjih poslova SAD, uz šaljivu poruku da "ceni entuzijazam za američku energetsku dominaciju, ali da to nije ono što su mislili", a video je prikupio više od 230.000 pregleda.

Medved je kasnije uginuo. Odeljenje za ribu i divlje životinje Novog Meksika saopštilo je da je životinja, uprkos naporima lokalnih vlasti, doživela strujni udar pre nego što je mogla da bude spasena.

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