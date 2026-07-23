U videu beba slon leži na boku. i opušteno spava okružena odraslim slonovima, a uz sebe ima i malu plišanu igračku.

Dirljiva scena dirnula je mnoge na mređama koji su oduševljeni brigom koju krdo pokazuje prema svom najmlađem članu.

Mladunče čvrsto spava dok ga ostatak krda okružuje i štiti. Njegov jezik blago viri iz usta, što je mnogima učinilo scenu još lepšom, a posebnu pažnju privukao je njegov plišani prijatelj koji leži pored njega.

U komentarima su usledile oduševljene reakcije. „Viri mu jezik, tako je slatko“, napisao je jedan korisnik, dok je drugi dodao da su „sve bebe iste, bez obzira na vrstu“. Mnogi su takođe istakli koliko ih je dirnula činjenica da odrasli slonovi okružuju uspavano mladunče.

Slonovi spavaju samo dva sata dnevno — zaista im ne treba mnogo odmora. Zbog svojih velikih tela, slonovi većinu vremena provode jedući. To im ne daje mnogo vremena za dremanje!

Takođe, ulaze u REM fazu sna samo jednom u tri do četiri dana. Kada uđu u REM fazu, moraju biti ravno na boku! Slonovi takođe uvek spavaju u grupama. Neki slonovi će spavati, dok će drugi stajati na straži. To je njihov način da ostanu bezbedni.

Sve to znači da je verovatno retko zadovoljstvo videti slona kako spava — posebno jednog ovako slatkog, piše Yahoo.