Kada temperature u hladu prelaze 35 stepeni, osećaj umora, pojačano znojenje i manjak energije postaju deo svakodnevice. Iako su rashlađivanje prostora i dovoljan unos tečnosti ključni za lakše podnošenje vrućina, važnu ulogu ima i ishrana.

Tokom toplotnih talasa telo troši dodatnu energiju kako bi održalo normalnu temperaturu, pa obroci ne bi trebalo da ga dodatno opterećuju. Stručnjaci upozoravaju da pojedine namirnice mogu pojačati osećaj toplote, izazvati dodatno znojenje i doprineti gubitku tečnosti.

Ljuta hrana podstiče znojenje

Ljute papričice i začinjena jela mnogima prijaju, ali tokom ekstremnih vrućina mogu dodatno opteretiti organizam.

Glavni razlog je kapsaicin, jedinjenje iz čili papričica koje aktivira receptore povezane sa osećajem toplote. Telo na taj signal reaguje pojačanim znojenjem, što je prirodan mehanizam hlađenja.

Iako kapsaicin može imati određene zdravstvene koristi, tokom vrelih dana pojačano znojenje može doprineti većem gubitku tečnosti i dodatnom osećaju iscrpljenosti.

Beli luk može doprineti osećaju toplote

Beli luk se često koristi zbog svojih korisnih svojstava, ali tokom visokih temperatura stručnjaci savetuju umerenost.

Sadrži jedinjenje alicin, koje može uticati na cirkulaciju i kod nekih ljudi doprineti osećaju toplote i pojačanom znojenju.

Sama reakcija nije štetna, ali kada je telo već izloženo velikim vrućinama i pokušava da sačuva tečnost, preterivanje sa belim lukom može dodatno doprineti osećaju nelagodnosti.

Crveno meso može pojačati tromost

Teška i masna jela, posebno ona sa većom količinom crvenog mesa, nisu najbolji izbor tokom vrelih dana.

Crveno meso se sporije vari i zahteva više energije tokom procesa varenja, zbog čega se nakon obroka može javiti osećaj težine, umora i tromosti.

Kada su temperature visoke, organizam već ulaže napor u regulaciju telesne temperature, pa dodatno opterećenje kroz tešku hranu može učiniti da se osećamo još iscrpljenije.

Šta jesti tokom vrelih dana?

Tokom letnjih vrućina preporučuju se laganiji obroci koji sadrže dovoljno vode i lako svarljive hranljive materije.

Dobri izbori su:

krastavac;

lubenica;

tikvice;

paradajz;

zelena salata;

riba;

piletina;

tofu.

Važno je unositi dovoljno tečnosti, ali i birati hranu koja pomaže telu da lakše podnese visoke temperature. Pravilna ishrana tokom toplotnog talasa može značajno doprineti boljem osećaju energije i smanjenju iscrpljenosti.