Policija Istočnog Palo Alta primila je 16. jula poziv građana koji su prijavili da su videli psa kako ulazi u vodu kod mosta Dambarton. Prema navodima vatrogasne službe Menlo Parka, pas je "samo nastavio da pliva", prenosi Gardijan.

U akciji spasavanja učestvovali su vatrogasci sa najmanje dva vozila, čamcem i vazdušnim čamcem, a lokacija psa prvo je utvrđena pomoću dvogleda sa obale, a potom dronom tokom potrage sa vode.

Na snimcima koje su objavile službe vidi se pas kako pliva dok ga prate galebovi. Životinja je pronađena oko pola milje, odnosno oko 800 metara od obale.

Nakon spasavanja, pas je predat lokalnom Društvu za zaštitu životinja (SPCA), koje je pronašlo njegove vlasnike i omogućilo da bude vraćen porodici.

"Pas i porodica su ponovo zajedno", saopštila je vatrogasna služba Menlo Parka.