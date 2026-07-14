Zastave na pola koplja, otkazani zabavni programi: Grad stavio sve resurse na raspolaganje porodici stradale devojke i povređenim putnicima

Gradsko veće Niša donelo je odluku da 15. jul bude proglašen za Dan žalosti povodom smrti J. S. (21) iz Niša, koja je poginula u teškoj saobraćajnoj nesreći u Crnoj Gori.

Tim povodom, zastave na svim javnim ustanovama u Nišu biće spuštene na pola koplja, dok će svi muzički i zabavni programi planirani za taj dan biti odloženi.

Kako je saopšteno iz Grada Niša, odluka je doneta kao znak poštovanja prema mladoj Nišlijki koja je izgubila život u tragediji, ali i kao podrška njenoj porodici i svim povređenim putnicima.

Grad pomaže porodicama stradalih i povređenih

Grad Niš ponudio je svu neophodnu pomoć porodici poginule devojke, kao i porodicama ostalih putnika koji su povređeni u nesreći koja se dogodila 12. jula na putu Lipci–Grahovo u Crnoj Gori.

U saopštenju se navodi da je Kabinet gradonačelnika Niša u stalnom kontaktu sa Ambasadom Srbije u Crnoj Gori i Ministarstvom spoljnih poslova, koji od prvog trenutka pružaju pomoć porodicama.

„Grad Niš zajedno sa Univerzitetskim kliničkim centrom, Ministarstvom spoljnih poslova i Ambasadom Srbije u Crnoj Gori stavlja sve raspoložive resurse kako bi povređeni putnici bili prevezeni do Niša“, navedeno je u saopštenju.

Za transport spremni avion, helikopter i saniteti

Kako je saopšteno, na raspolaganju su avion Vlade Srbije, medicinski helikopter i medicinski sanitetska vozila Univerzitetskog kliničkog centra Niš, koji čekaju dalja uputstva nadležnih službi.

Cilj je da se povređenim putnicima omogući što bezbedniji transport i nastavak lečenja u Srbiji.

Tragedija nakon povratka sa Ostroga

Podsetimo, dvadesetjednogodišnja J. S. iz Niša poginula je u nedelju u teškoj saobraćajnoj nesreći u mestu Lipci, na magistralnom putu Lipci–Grahovo u Crnoj Gori.U nesreći je, prema dosadašnjim informacijama, povređeno još 16 osoba.

Putnici su se vraćali sa pokloničkog putovanja u manastir Ostrog kada je došlo do tragedije.

Istraga je u toku i treba da utvrdi sve okolnosti pod kojima je došlo do nesreće.