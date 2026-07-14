Filip (25) i Jovana (23) poginuli su na mestu kada je, prema optužnici, BMW prešao na njihovu stranu puta. Na sudu ponovo otvoreno pitanje brzine, signalizacije i alkohola. Porodica stradalih i dalje čeka pravdu.

Suđenje A. S. (29), optuženom da je BMW-om izazvao stravičnu saobraćajnu nesreću kod sela Bare nadomak Požarevca, u kojoj su život izgubili verenici Filip Vukolić (25) iz Kostolca i Jovana Cvijović (23), donelo je nova saznanja o kobnom danu koji je zauvek zavio dve porodice u crno.

Pred Višim sudom u Požarevcu ponovo su se razmatrali detalji tragedije koja se dogodila 18. maja 2024. godine, a posebno pitanje brzine kojom se kretao BMW kojim je upravljao optuženi.

Prema informacijama koje je porodica stradalih dobila od „Koridora Srbije“, na delu puta gde se dogodila nesreća u trenutku udesa važilo je ograničenje brzine od 50 kilometara na čas.

To je, prema njihovim navodima, od velikog značaja za dalji tok postupka, jer bi moglo da pokaže koliko je brzina vozila bila iznad dozvoljene.

„Čak i da je bilo 80, vozio je preko 150“

Filipova sestra Goca Ivanović ranije je govorila da je nakon nesreće bilo nejasno kakva je saobraćajna signalizacija važila na toj deonici, s obzirom na to da su u toku bili radovi.

Čak i da je ograničenje bilo 80 kilometara na čas, on je vozio preko 150 – rekla je ranije Goca.

Porodica stradalih smatra da je brzina bila jedan od ključnih faktora koji su doveli do tragedije.

Ipak, odbrana optuženog osporavala je pojedine dokaze, pa je tako dovedena u pitanje i dokumentacija kojom je potvrđeno ograničenje brzine.

Prema rečima porodice, advokat odbrane je na ročištu osporio takav dokaz navodeći da se radi o dokumentu čiji potpis i pečat treba dodatno proveriti.

Pitanje alkohola i dalje predmet rasprave

Tokom suđenja bilo je reči i o alkoholu koji je, prema ranijim nalazima veštaka, pronađen kod optuženog.

Prema prethodnim procenama, vozač BMW-a je u krvi imao alkohol u rasponu od 1,10 do 2,63 promila.

Međutim, odbrana je osporavala način na koji su pojedini zaključci izvedeni.

Porodica stradalih navodi da je na sudu bilo reči o tome da se precizna količina alkohola u krvi ne može sa potpunom sigurnošću utvrditi zbog specifičnih okolnosti slučaja.

Tvrdio da je nakon nesreće popio apsint

Posebnu pažnju tokom postupka izazvala je tvrdnja optuženog da je nakon nesreće popio apsint, kada je, kako je naveo, video posledice sudara.

Filipova porodica tu tvrdnju smatra spornom i veruje da je izneta naknadno.

Posle šest meseci od početka suđenja setio se da je navodno popio apsint nakon nesreće. Ta tvrdnja nam je teško pala, jer smatramo da dodatno komplikuje ceo postupak – rekla je Filipova sestra.

Veštaci tražili još vremena

Porodica stradalih dodatno je ogorčena jer se postupak produžava.

Na jednom od poslednjih ročišta nisu se pojavili veštaci sudske medicine iz Niša, već su sudu dostavili dopis u kojem su naveli da im je za pregled kompletnog predmeta potrebno najmanje tri meseca zbog obimnosti slučaja.

Zbog toga se očekuje da sud razmotri mogućnost angažovanja drugih veštaka, kako bi postupak mogao da bude nastavljen.

Novo ročište zakazano je za 26. avgust.

Kobni trenutak zauvek promenio dve porodice

Prema optužnici, A. S. je tog dana, vraćajući se sa svadbe, upravljao BMW-om kada je prešao na suprotnu stranu kolovoza i udario u „fijat punto“ u kojem su se nalazili Filip i Jovana.

U stravičnom sudaru verenici nisu imali šanse da prežive.

Njihova smrt potresla je Kostolac i okolna mesta, a porodica i prijatelji od tada čekaju da se utvrde sve okolnosti i odgovornost za tragediju.

Za njihove najbliže, svako novo odlaganje i dodatno veštačenje znači još duže čekanje na odgovor na pitanje koje ih proganja od tog kobnog dana.

Sud će nakon okončanja dokaznog postupka i svih potrebnih veštačenja doneti odluku o odgovornosti optuženog.

Kurir