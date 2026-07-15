Muškarac N. M. (39) preminuo je nakon što ga je, prema dostupnim informacijama, u utorak uveče u jednom beogradskom naselju napao roj osa.

Kako se saznaje, insekti su ga više puta uboli u predelu glave i vrata, nakon čega mu je iznenada pozlilo.

On je hitno prevezen u najbliži Dom zdravlja, gde su lekari odmah započeli reanimaciju i pokušali da ga spasu. Uprkos svim naporima medicinskog osoblja, muškarac je, nažalost, ubrzo preminuo.

Telo preminulog upućeno je na Institut za sudsku medicinu, gde će obdukcijom biti utvrđen tačan uzrok smrti i sve okolnosti koje su dovele do fatalnog ishoda.

Zasad nije poznato da li je muškarac imao alergijsku reakciju na ubode insekata ili je do smrti došlo usled drugih komplikacija, a više detalja biće poznato nakon rezultata obdukcije.

Telegraf.rs