U Bulevaru Milutina Milankovića na Novom Beogradu noćas oko dva sata, zasada nepoznata osoba, kako se sumnja, bacila je Molotovljev koktel na jedan ugostiteljski objekat.

Prema saznanjima, radnik obezbeđenja brzo je reagovao i uspeo da ugasi požar pre nego što se vatra proširila, čime je sprečena veća materijalna šteta i moguće teže posledice.

U incidentu nije bilo povređenih, dok je na lokalu pričinjena materijalna šteta.

Policija je obavila uviđaj i intenzivno radi na utvrđivanju svih okolnosti ovog događaja, kao i na identifikaciji osobe odgovorne za napad.

Pojedini beogradski mediji navode da je Molotovljev koktel bačen na poznatu kafeteriju, ali nadležni zasada nisu zvanično saopštili o kojem se lokalu radi niti da li je napad bio unapred planiran ili je reč o izolovanom incidentu.

Istraga je u toku.