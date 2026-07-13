Rijaliti zvezda, Kristijan Golubović, podelio je na društvenim mrežama uznemirujuće poruke koje je dobio od za sada nepoznatog korisnika Instagrama.

U porukama se, pored njega, pominje i njegova bivša ljubav Kristina Spalević, a poznato je da već neko vreme nisu u sjajnim odnosima.

Na objavljenim fotografijama vidi se prepiska u kojoj nepoznati korisnik Instagrama upućuje Kristijanu niz uvredljivih i vulgarnih poruka.

- Ovako dugogodišnji degenerik mrzi bez razloga - napisao je uz objavu Kristijan Golubović.

"I dalje volim Kristinu"

Podsetimo, Kristijan Golubović je nedavno gostovao u emisiji "Pitao BiH za druga", te je tako otkrio u kakvim je odnosima sa Kristinom.

- Kristina je majka moje dece i najveća ljubav na svetu, volim je i dalje, to je jedina prepreka da krenem sam dalje, ne upuštam se da krenem sam iako radim mnoge gluposti, počeo sam malo da se slobodnije ponašam, izgleda jako neozbiljno s obzirom da nekog volim još uvek, ali ako shvatiš da te neko ne želi, onda se pomiriš sa sudbinom i život ne sme da stane - rekao je rijaliti igrač.

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