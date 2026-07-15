Prava drama odigrala se u jednom naselju u Vršcu kada je svađa između dve komšinice eskalirala u ozbiljan fizički obračun, u kojem je jedna žena zadobila povrede nakon što ju je druga, kako se sumnja, najpre polila kiselinom za čišćenje toaleta, a zatim napala motkom.

Prema saznanjima, incident se dogodio u ulici u kojoj obe žene žive.

– Nakon verbalne rasprave, jedna od njih otišla je do svoje kuće, uzela sredstvo za čišćenje toaleta i njime polila komšinicu. Kada je napadnuta žena pokušala da se odbrani, osumnjičena je nasrnula na nju motkom – kaže izvor upoznat sa slučajem a prenosi Blic.

Povređena žena zadobila je lake telesne povrede, a na lice mesta ubrzo su stigli policija i Hitna pomoć.

Osumnjičena je privedena, a tokom postupanja policije utvrđeno je da je reč o osobi koja se duže vreme leči od psihičkih smetnji. Zbog toga je prevezena u psihijatrijsku bolnicu, gde će biti obavljena dalja procena njenog zdravstvenog stanja.

Protiv nje će biti podneta krivična prijava zbog sumnje da je izvršila krivično delo nanošenje lakih telesnih povreda, dok će nadležno tužilaštvo odlučiti o daljem toku postupka, uključujući mogućnost izricanja mere obaveznog psihijatrijskog lečenja.

Alo/ Blic