Glumac Momčilo Otašević i njegova bivša supruga Jelena Perčin pre nekoliko godina stavili su tačku na svoj brak, u kome su dobili dvoje dece. Njihov razvod bio je propraćen velikom pažnjom javnosti, a sada je u centru interesovanja vest da je Perčinova u tajnosti izgovorila sudbonosno „da“ poznatom muzičaru Anti Geli.



Njih dvoje su se venčali na intimnoj ceremoniji, daleko od očiju javnosti, a detalje svog posebnog dana odlučili su da zadrže samo za sebe.

Mesto održavanja venčanja, izgled venčanice, kao i ostali detalji proslave još nisu poznati, jer su želeli da ovaj trenutak ostane njihova privatna porodična uspomena.

Sud potvrdio optužnicu za jedno od dela koje se stavljaju na teret glumcu

U međuvremenu, javnost je ponovo podsetila i na turbulentan period nakon razvoda Jelene Perčin i Momčila Otaševića. Kako je ranije preneo „Index.hr“,

Opštinski kazneni sud u Zagrebu potvrdio je optužnicu protiv crnogorskog glumca za jedno od dva krivična dela koja mu se stavljaju na teret. Reč je o neovlašćenom zvučnom snimanju i prisluškivanju.

Prema navodima iz medija, sud je poništio raniji kazneni nalog kojim je Otašević bio proglašen krivim bez održavanja rasprave, a postupak je razdvojen na dva dela. Za prvo delo navedeno u optužnici postupak je obustavljen, jer je oštećena strana, Jelena Perčin, odustala od tužbe.



Turbulentan razvod bivših supružnika godinama je bio u centru pažnje.

Ranije su se pojavile informacije da se mali crni uređaj za snimanje nalazio u stanu glumice, a prema tvrdnjama zagrebačkog tužilaštva, na njemu je bilo čak 10.000 snimaka.

Ipak, potvrđivanje optužnice ne znači da je Momčilo Otašević proglašen krivim, već samo da će slučaj biti predmet sudskog postupka.





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