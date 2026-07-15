Veliki razlog za slavlje stigao je u dom Bilje Jevtić i Ace Ilića. Njihov sin Ivan Ilić završio je Pravni fakultet Univerziteta u Beogradu, a danas je i zvanično preuzeo diplomu.

Ponosna majka nije krila emocije, pa je na društvenim mrežama objavila zajedničku fotografiju sa naslednikom i uputila mu dirljive reči.

-Predivan osećaj. Voli te majka - napisala je pevačica, nakon čega su usledile brojne čestitke prijatelja, kolega i pratilaca.

Godinama su ga čuvali dalje od očiju javnosti

Ivan je jedino dete poznatog bračnog para, koji je više puta isticao koliko je ponosan na njegove uspehe.

Godinama su se borili za potomstvo, a njihova najveća životna želja ostvarila se u decembru 1999. godine, kada je na svet došao njihov sin.

Iako potiče iz poznate muzičke porodice, naslednik poznatih pevača ne voli medijsku pažnju.

Njegovi roditelji poštuju tu odluku, zbog čega se u javnosti zajedno pojavljuju veoma retko.

Ponosni roditelji oduvek su podržavali njegov izbor

Povodom njegovog punoletstva organizovali su veliko slavlje, a tom prilikom Bilja je govorila o tome koliko je brzo vreme prošlo.

-Ovih osamnaest godina prošlo je kao tren. Ivan je do juče bio dečak, a sada je već ozbiljan mladić. On je naše jedino dete i spremni smo da mu ispunimo svaku želju, ali je veoma skroman - rekla je tada pevačica.

Na njene reči nadovezao se i Aca Ilić, koji je istakao da njihov naslednik nikada nije imao velike zahteve.

-Rekao je da je prezadovoljan proslavom koju smo mu priredili i nije tražio ništa posebno - ispričao je ponosni otac.

Govoreći o sinovljevim interesovanjima, otkrio je da, iako nema želju da se bavi pevanjem, izuzetno voli muziku.

-Drago mi je što Ivan sluša kvalitetnu muziku, i domaću i stranu, bez obzira na žanr. Zna da proceni ko dobro peva ili svira. Voli i narodnu muziku, kao i izvorne kompozicije. Verujte mi, zna više pesama od svog oca - rekao je kroz osmeh.

Svojevremeno je otkrila i zanimljiv detalj iz njihovog porodičnog života.

-Dešavalo se da ga Aca pozove telefonom sa nastupa i pita kako ide određena numera - ispričala je pevačica za "Gloriju", dodajući da je odabrao da se posveti studijama, kao i da ga posebno zanimaju društvene nauke, pre svega istorija.