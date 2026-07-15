Srbiju će na ceremoniji predstavljati ministar spoljnih poslova Marko Đurić, koji boravi u poseti SAD.

Ceremoniji će, kako se navodi na sajtu NASA, prisustvovati i zamenik administratora NASA Met Anderson i pomoćnik državnog sekretara SAD za okeane, međunarodna pitanja životne sredine i nauke Vesli Bruks.

Artemis sporazum je uspostavljen 2020. godine, tokom prvog mandata američkog predsednika Donalda Trampa, kao zajednička inicijativa NASA i Stejt departmenta, uz podršku još sedam država osnivača.

Srbija će biti 69. zemlja koja će pristupiti Sporazumu Artemis Achords.