Žena iz Alabame koja je spasila kornjaču nedavno je podelila TikTok snimak na kojem je prikazuje kako sedi nasred puta.

Dok je pokušavala da se nosi sa mrzovoljnom životinjom, našalila se sa njom: „Ti čak ni ne pokušavaš da pređeš put. Stojiš nasred puta.“

U TikTok videu, žena je na kraju pomerila kornjaču sa puta na mesto koje je bezbednije i na kom kornjaču neće ugrožavati saobraćaj. Ali, žena se iznenadila kornjačinim pomašanjem - kornjača je žestoko mahala glavom izražavajući svoju ljutnju i nezadovoljstvo što je neko pomera i nosi.

„Pokušavam da ti pomognem“, rekla je žena, dodajući: „Premeštam te na sigurno“

Nakon što je objavila snimak, mnogi su ga lajkovali komentarisali. Mnogi su pokušali da utvrde o kojoj vrsti kornjače se radi, a jedan gledalac videa je napisao „Ženka kornjače. Traži mesto za polaganje jaja.“

Inače, putevi predstavljaju veliku opasnost za kornjače, posebno tokom toplijih meseci, kada mnoge vrste putuju u potrazi za hranom, partnerima ili mestima za gnežđenje. Čak i kratak prelazak može postati opasan kada su automobili, kućni ljubimci i ljudi u blizini.

Ako vidite kornjaču na putu, stručnjaci obično savetuju da je pomerate samo ako je bezbedno za vas i samo u pravcu u kom se već kretala. Okretanje može poremetiti kretanje u kom je pokušavala da ide, posebno tokom sezone gnežđenja, piše Yahoo.