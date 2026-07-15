Hiljade meduza poznatih kao lavlja griva primećene su duž obale Nove Engleske.

Ove meduze zabeležene su od severne obale Masačusetsa do Kejp Koda i ostrva Nantaket, a neke su doplutale čak do obale Mejna.

Važno upozorenje

Njihovi dugi pipci sadrže veliku količinu neurotoksina koji pri dodiru izazivaju snažan osećaj pečenja i bola. Bol može da se pojačava tokom narednih sat vremena, a često ga prate crveni osipi, svrab, grčevi u mišićima, glavobolja i mučnina.

Gradske vlasti Beverlija u Masačusetsu prošle nedelje upozorile su građane:

„Držite decu i kućne ljubimce dalje od meduza koje su se nasukale na obalu. Ne dodirujte meduze niti njihove odvojene pipke, čak ni ako izgledaju mrtvo.“

Stručnjaci upozoravaju da ove meduze mogu da ožare čak i do 25 dana nakon uginuća, zbog čega je potreban poseban oprez.

Prema mišljenju naučnika, ovogodišnja najezda posledica je kombinacije nekoliko faktora – toplijeg mora, vetrova i morskih struja, obilja hrane, kao i mirnijih priobalnih voda koje pogoduju njihovom razmnožavanju pre nego što ih talasi izbace na obalu. Meteorolozi smatraju da je neuobičajeno topao početak leta dodatno doprineo velikom broju meduza.

Najveće meduze na planeti

Meduze lavlje grive spadaju među najveće na planeti. Njihovi pipci mogu da narastu na više od 30 metara, a ovog leta stručnjaci beleže najveći broj jedinki u regionu još od 2020. godine.

Od juna su u velikom broju pronađene na plažama u mestima Skitujt, Maršfild, Hal i Mančester-baj-di-Si.

Portparol Boston Center for Youth & Families (BCYF) izjavio je za lokalne medije:

„Meduze su prirodan deo morskog ekosistema i njihovo prisustvo zavisi od plime, morskih struja i vremenskih uslova. Plaže su za sada otvorene, ali apelujemo na posetioce da budu oprezni i prate uputstva spasilaca i zaposlenih. Ukoliko vas meduza ubode ili vam zatreba pomoć, odmah obavestite spasioce.“

Šta da uradite ako vas opeče?

Stručnjaci savetuju da mesto uboda isperete morskom vodom, pažljivo uklonite eventualne zaostale pipke i potražite lekarsku pomoć ukoliko su simptomi jaki ili se pogoršavaju.

Iako je većina uboda veoma bolna, ali nije opasna po život, kod pojedinih osoba može doći do ozbiljne alergijske reakcije, zbog čega je neophodno odmah potražiti medicinsku pomoć ukoliko se jave otežano disanje, oticanje ili drugi ozbiljni simptomi, piše Daily mail.