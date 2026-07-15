-Ništa ne brinite“, poručio je Damir Crnjani (27) rodbini u sudnici nakon što mu je Kantonalni sud u Sarajevu, te 2010. godine izrekao 33 godine zatvora za svirepo ubistvo svoje tetke Gordane (43), sestre Zorice (21) i teče Zorana (49) Sitarice, u noći između 14. i 15. jula 2007, u Vodovodskoj ulici u beogradskom naselju Žarkovo. Prilikom čitanja presude Crnjani nije pokazivao nikakve emocije, a tokom suđenja tvrdio je da nije počinio zločin.

Unakažena tela bračnog para Sitarica i njihove ćerke Zorice nađena su 15. jula 2007. oko 11 sati u njihovoj kući u Vodovodskoj ulici u Žarkovu. U trenutku kada su komšije ušle u kuću porodice Sitarica, njihova tela koja je ubica izmasakrirao sekirom i zapalio benzinom, još su gorela!

Majka i ćerka ležale su u hodniku, u lokvi krvi, dok je Zoran s kesom na glavi bio na podu dnevne sobe. Ubica je posle zločina je pobegao Sitaričinim automobilom „opel astra karavan“, koji je bio parkiran u dvorištu.

Stravičan zločin otkrile su komšije koje ih tog jutra nisu videle, a da se nešto čudno dešava u domu porodice Sitarica, bilo je jasno na osnovu dim koji je izlazio iz kuće i laveža pasa.

Operativna saznanja policije, naročito posle razgovora sa bliskim članovima porodice Sitarica, ukazivala su na Damira kao mogućeg počinioca. I materijalni dokazi pronađeni u automobilu „astra“, ali i u kući, ukazivali su na njega kao počinioca.

Utvrđeno je da je Crnjani sekirom koju je pronašao u hodniku kuće, najpre napao Gordanu. Besomučno ju je udarao oštricom po glavi i grudnom košu zadavši joj 12 rana. Njenog supruga Zorana (49), koji je bio u kući, iskasapio je sa 22 udarca sekirom po glavi i telu!

Nakon toga, izvršio je pretres kuće u kojoj je pronašao 4.700 evra, 1.500 švajcarskih franaka, tri foto-aparata, četiri mobilna telefona, ručni sat i još neke dragocenosti.

Da bi ućutkao nezgodnog svedoka, Crnjani je odlučio da ubije i sestru od tetke Zoricu, koja je bila obaveštena da će on u Beograd doći na neki koncert. Kada se nesrećna devojka koja je tih dana došla iz Švajacarske na odmor pojavila u kući, 20 puta ju je udario sekirom!

Potom je zapalio tela, a s mesta zločina odvezao se Zoranovim automobilom. Vozilo je ostavio na kraju Vodovodske ulice i otišao peške do obližnje autobuske stanice. Posle nekog vremena vratio se u Sarajevo i od ukradenog novca kupio BMW-a i još neke dragocenosti.

Policiji koja ga je pratila, postao je sumnjiv zbog rasipanja novca. On je 26. jula 2007., uhapšen u Sarajevu, gde je na parkingu u naselju Otoka pronađen BMW koji je kupio ukradenim novcem.

Crnjani je 7. oktobra 2010. u Kantonalnom sudu u Sarajevu osuđen na 33 godine zatvora zbog brutalnog ubistva svojih rođaka. Sudija Dalida Burzić istakla je da Crnjani bračni par Sitarica ubio iz koristoljublja, dok je njihovu kćerku Zoricu usmrtio da bi prikrio zločin. Ona je naglasila i da je Crnjani svesno počinio zločin.

Bračni par Sitarica je bio poznat u Beogradu po zbrinjavaju pasa lutalica. Prethodno su godinama živeli kao podstanari na Banovom brdu, a Zoran koji je radio u IMT-u, bio je u invalidskoj penziji.

Neko vreme su držali i parfimeriju, ali su je zatvorili. Oboje su bili penzioneri i skromnih prihoda, ali su sav svoj novac izdvajali za udomljavanje i lečenje životinja.

Čvrsti dokazi

Sud je imao vrlo tešku dilemu. Na jednoj strani bila je činjenica da je optuženi mladić imao 21 godinu kada je počinio ovaj zločin, da je bio neosuđivan, da je poticao iz sređene porodice, da je mentalno zdrav i da su žrtve članovi njegove bliske porodice. Na drugoj strani su čvrsti dokazi tužilaštva da je zaista učinio taj zločin - rekla je Dalida Burzić i napomenula da sudsko veće donelo odluku na osnovu dokaza.

Nije se pokajao!

Sudija je ukazala na brutalnost ubistava i hladnokrvno ponašanje okrivljenog: „Na strani optužbe suviše je okolnosti da bi se one mogle pripisati slučajnosti - odlazak optuženog u Beograd u vreme krivičnog dela, njegov neodlazak na koncert iako je to najavio, naprasni povratak u Sarajevo taksijem, rastrošnost optuženog kada se vratio, kupovina automobila i ostalih skupih stvari koje je krio od roditelja. Svi dokazi upućuju na to da je zaista počinio krivično delo”.