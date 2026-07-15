Direktor Fonda PIO Relja Ognjenović izjavio je juče da će pomoć za penzionere biti isplaćena najkasnije do 15. septembra, kao i da će penzioneri na svojim obaveštenjima imati tačno navedeno koji je iznos uplaćen i po kojem osnovu.

On je za RTS govorio i o koracima institucije kojom rukovodi u borbi protiv prevara, čija meta su često najstariji sugrađani, a najavio je i nove olakšice penzionerima, posebno onima u unutrašnjosti.

Ognjenović je podsetio da je pomoć građanima kroz paket novih mera najavio predsednik Srbije Aleksandar Vučić.

"Mi užurbano radimo na izmenama zakona koje treba da donesemo kako bi mogli da isplatimo pomoć. I ja se nadam najkasnije do 15. septembra mi ćemo uspeti da svim našim penzionerima isplatimo novac na račune", rekao je Ognjenović.

Dodao je da će isplata ići kroz isplatne baze, a s obzirom na to da se penzije isplaćuju od šestog do dvanaestog u mesecu, moguće je da kompletan iznos ide zajedno.

Govoreći o prevarama čija su meta često najstariji sugrađani, Ognjenović je naveo da je Fond PIO napravio ozbiljne korake poslednjih godina.

"Mi smo raskinuli preko 2.000 ugovora koje je Fond PIO u poslednjih 20 godina sklapao sa određenim kompanijama", rekao je Ognjenović, objasnivši da su se među njima nalazili i neodgovorni pojedinci koji su varali penzionere.

Kao najmerodavniji dokument naveo je penzionersku karticu, jer kompanije koje imaju tu nalepnicu sporazumom sa PIO fondom i Srbijom garantuju popuste.

"Nema prevara, nema râta. Znači, to su isključivo popusti", istakao je Ognjenović.

On je najavio i novu pomoć penzionerima i rekao da je cilj da se uključi što više privatnih medicinskih klinika i institucija koje rade laboratorijske analize i preglede, što bi, kako je ocenio, značajno pomoglo penzionerima, posebno u unutrašnjosti.

"Napravili smo određene i pomake i dogovore, i u narednih dvadeset do trideset dana izaći ćemo sa jednom konferencijom za štampu gde ćemo probati da okupimo kompanije koje imaju preko dve stotine lokalnih ambulanti i prostorija za preglede", rekao je Ognjenović.

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