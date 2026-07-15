Prava drama odigrala se u Smederevu kada je U. R. (22) iz tog grada, kako se sumnja, nakon sukoba sa grupom tinejdžera otišao do kuće, uzeo oružje i vratio se u blizinu Osnovne škole „Sveti Sava“, gde je ispalio nekoliko hitaca prema maloletnicima. Jedno dete tom prilikom zadobilo je povredu šake.

Osumnjičeni je juče saslušan u Osnovnom javnom tužilaštvu u Smederevu, gde je izneo svoju odbranu. Nakon saslušanja tužilaštvo je predložilo određivanje pritvora, a U. R. je upućen u Specijalnu zatvorsku bolnicu radi psihijatrijskog veštačenja, kojim će biti utvrđeno njegovo psihičko stanje i uračunljivost.

Tvrdio da se osećao ugroženo

Prema nezvaničnim informacijama, osumnjičeni je tokom saslušanja govorio nepovezano i tvrdio da se osećao napadnuto.

Kako se navodi, rekao je da ga je okružila grupa od oko 25 tinejdžera i da nije znao kako da se zaštiti.

Kako se nezvanično saznaje, on je tokom iznošenja odbrane rekao i da je imao još municije i da je oružje kojim je pucao zapravo "airsoft" puška i da mu je namera bila da se zaštiti.

- Rekao je da je pokušao da se odbrani jer su ga prema njegovoj proceni optuživali da je pedofil, te se i na saslušanju pitao kako može biti to ako se "muva" sa devojkom od 13 godina - kaže izvor "Blica".

Tokom odbrane navodno je tvrdio i da oružje koje je imao nije bilo klasično vatreno oružje, već „airsoft“ puška, kao i da mu je namera bila da se zaštiti.

Nakon saslušanja je smešten u Specijalnu zatvorsku bolnicu radi psihijatrijskog veštačenja gde će se utvrditi da li je uračunljiv.

Istraga će utvrditi sve okolnosti događaja, uključujući način na koji je oružje korišćeno i šta je prethodilo pucnjavi.

Policija ga sustigla posle pokušaja bekstva

Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu brzo su reagovali i u saradnji sa Osnovnim javnim tužilaštvom uhapsili U. R. zbog sumnje da je izvršio krivično delo izazivanje opšte opasnosti.

Kako je saopštio MUP, osumnjičeni se nakon incidenta vratio do kuće i ostavio pištolj, a potom ponovo krenuo ka školskom dvorištu.

Kada je ugledao policijsku patrolu, pokušao je da pobegne – najpre skuterom, a zatim i peške. Policijski službenici su ga ubrzo sustigli i uhapsili.

Tokom pretresa porodične kuće pronađen je i oduzet gasni pištolj sa pripadajućim okvirom, u kojem se nalazilo 11 metalnih kuglica.

Čeka se veštačenje

Osumnjičenom je, po nalogu tužioca, određeno zadržavanje do 48 sati, nakon čega je priveden tužilaštvu.

Nakon psihijatrijskog veštačenja i analize svih prikupljenih dokaza biće odlučeno o daljem toku postupka.

Ceo slučaj uznemirio je građane Smedereva, posebno jer se incident dogodio u blizini škole i u trenutku kada su se u dvorištu nalazili maloletnici.

Alo/Blic