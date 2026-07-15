Dete i žena povređeni su kasno sinoć u saobraćajnoj nesreći koja se dogodila na jednom od najprometnijih pešačkih prelaza u centru Novog Pazara, kada je, prema navodima očevidaca, na njih naleteo motocikl.

Kako prenosi portal Sandžak danas, pozivajući se na svedoke događaja, motocikl je udario pešake dok su prelazili ulicu. Na mesto nesreće ubrzo su stigle ekipe hitne pomoći i policije, koje su zbrinule povređene i obavile uviđaj.

Za sada nije poznat stepen povreda deteta i žene, niti je saopšteno u kakvom su zdravstvenom stanju. Nadležni se još nisu zvanično oglasili o okolnostima pod kojima je došlo do nesreće, pa će tačan uzrok biti poznat nakon završetka istrage.

Ovaj događaj uznemirio je građane koji su se u tom trenutku zatekli u centru Novog Pazara, a više informacija očekuje se nakon zvaničnog saopštenja policije i drugih nadležnih službi.