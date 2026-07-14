Stravična saobraćajna nesreća dogodila se na ostrvu Java u Indoneziji, gde je najmanje 13 ljudi izgubilo život, dok je petoro povređeno nakon što je kamionet kojim su se vraćali sa svadbe ostao priklešten između dva šlepera.

Prema navodima lokalne policije, svatovi su se vraćali kući u veselom raspoloženju, pevajući posle svadbenog slavlja, kada je došlo do tragedije.

Kamion ih pokosio otpozadi

Kako je saopštio načelnik lokalne saobraćajne policije Undang Sjarif Hidajat, nesreća se dogodila na severnom obalnom putu u blizini sela Kiajaran Kulon.

Vozač kamioneta usporio je i zaustavio vozilo kako bi se polukružno okrenuo i nastavio vožnju u suprotnom smeru.

U tom trenutku, prema navodima policije, u kamionet je velikom brzinom udario teretni kamion koji se kretao iza njega.

- Od siline udarca kamionet je odbačen u suprotnu traku, gde je direktno naleteo drugi kamion. Više putnika ispalo je iz vozila na kolovoz - rekao je Hidajat.

Lekari se bore za živote povređenih

Policija je potvrdila da je najmanje pet osoba preživelo nesreću i da su prebačene u bolnicu.

Njihovo zdravstveno stanje, prema prvim informacijama, kreće se od lakših do veoma teških povreda.

Nadležni organi pokrenuli su istragu kako bi utvrdili sve okolnosti koje su dovele do ove tragedije.

Izvor: koktejl.azet.sk