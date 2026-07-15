Svetlana Maksimović, supruga Ljubiše Karovića, državljanina Srbije koji je zadobio teške povrede na letu avio-kompanije "Rajaner" iz Soluna za Memingen kada je 10. jula pukao prozor aviona, rekla je za grčki javni servis ERT da je njen suprug bio vezan što ga je sprečilo da potpuno izleti kroz prozor aviona.

Dodala je da su ga ona i još dvoje putnika nakon dva-tri minuta povukli nazad u letelicu.

"Istog trenutka je izašao kroz prozor. Znači, bio je možda do dva-tri minuta najviše dok smo ja i gospođa koja je sedela pored njega probale da ga vratimo unutra. Međutim, to je tolika snaga vazduha koja ga je čupala", rekla je Svetlana Maksimović za ERT, prenosi RTS.

Kako je dodala, sreća je što je vezao pojas i da je zbog toga ostao na sedištu, a da im je u pomoć priskočio još jedan putnik iz Albanije.

"Ta devojka, koja je sedela pored mog muža, stvarno, sve vreme je bila tu sa mnom i taj gospodin koji mi je pomogao da svog muža izvučem kroz prozor. Donosio mi je vodu. Treći put kad smo ga jedva probudili iz nesvesti, jer je počeo da menja i boju i sve, on mi je našao vodu u avionu. Polivali smo ga, kupali. Inače, drugu pomoć nisam imala tog trenutka", navela je Maksimovićeva.

Istakla je da se njen suprug i dalje nalazi u bolnici u Solunu i da lekari prate njegovo stanje.

"Nosi onu kragnu, u krevetu je, ne pomera se. Danas mu stavljaju holter. Srce moraju da mu provere. Tu su nešto videli da nije kako treba", rekla je Svetlana Maksimović dodavši da ne zna do kada će njen suprug ostati u bolnici.

Pucanje prozora aviona na letu "Rajanera" dogodilo se 10. jula. Kako su tada preneli grčki mediji, deo oštećenog motora navodno se odvojio i razbio prozor.

Usledio je nagli pad pritiska, a prema navodima očevidaca, putnici su morali da zadrže muškarca koji je sedeo pored prozora, da ne ispadne iz aviona.

"Let kompanije 'Rajaner' vratio se u Solun ubrzo nakon poletanja kada se prozor na putničkoj strani pomerio tokom leta. Avion je normalno sleteo, a putnici su se vratili na terminal. Jedan putnik je zatražio i dobio medicinsku pomoć u Solunu", saopšteno je iz kompanije.