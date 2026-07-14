Srpske žrtve pomenute su tek u 41. minutu, naravno uz relativizaciju i umanjivanje njihovog značaja.

S druge strane, reč "genocid" menjali su po padežima celu emisiju, utrkujući se ko će više puta srpski narod da žigoše.

Problem je čak i što se stradanje Srba u Podrinju uopšte obeležava.

Od jezivih reči, da Srbi sami od sebe prave žrtvu, ledi se krv u žilama.

Za N1 zločini nad Srbima nisu zločin, ili se nisu ni desili, već je to uobrazilja našeg naroda.

Uprkos ogromnoj razmeri muslimanskih zločina nad 3.267 ubijenih Srba u srednjem Podrinju i Birču, pred Sudom BiH za nedela u celom Podrinju osuđena svega četiri lica na ukupno 29 godina zatvora.